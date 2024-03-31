بعد ظهورهما مع رامز جلال.. ما العلاقة بين حسن عسيري وأصايل محمد؟

حلقة بصلح بيها غلط من سنين.. هذا ما قاله رامز جلال في حلقته من برنامج “رامز جاب من الآخر”، ولكن ما هي القصة وراء هذه الحلقة؟ وما الذي دفع رامز ليقول ذلك؟

في هذه الحلقة، استضاف رامز جلال الفنان السعودي حسن العسيري والممثلة السعودية الشهيرة أصايل محمد.

وقد صرح رامز بأن الحلقة تهدف لإصلاح خطأ قام به منذ سنوات، بعدما استضاف شخصاً وتعرض لهجوم من الشخص المستضيف لدرجة أنه تأثر صوته وأصبح يشبه “الولية”.

وبالرغم من أن رامز كان يهدف إلى الهزار والضحك في الحلقة، وليس التجريح أو الإساءة، إلا أن الجمهور استجاب لفكرة الحلقة واستمتع بها.

من هما الفنانان السعوديان وعلاقتهما ببعضهما البعض في الفيديو التالي: