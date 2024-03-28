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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب أفريقيا: سقوط حافلة من فوق جسر ومقتل 45 شخصا

صدى البلد

أعلنت وزارة النقل في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس عن مقتل 45 شخصا في حادثة سقوط حافلة من فوق جسر على ارتفاع 50 مترا بمدينة موريا في مقاطعة كابريكورن شمال البلاد على بعد 300 كم من جوهانسبرج،

وأشارت وزارة النقل إلى أن الحافلة التي سقطت كانت تقل ركابا من دولة بوتسوانا، وطارت الحافلة من فوق الجسر وهوت في الوادي حيث اشتعلت فيها النيران"، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

وقالت إن الحافلة كانت تقل 46 راكبا بينهم السائق، ونجا شخص واحد فقط وهو طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، نجا من الحادث ونقل إلى المستشفى.

سقوط حافلة من فوق جسر مقتل 45 شخصا جنوب افريقيا وزارة النقل في جنوب أفريقيا

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