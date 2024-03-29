أحمد حسن يكشف عن تشكيل الأهلي أمام سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

خاض الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، مرانه الرئيسي أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيمبا التنزاني اليوم.

حراسة المرمى : مصطفي شوبير

خط الدفاع : علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني

خط الوسط : مروان عطية وكوكا وافشة

خط الهجوم : رضا سليم وبيرسي تاو وكهربا.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.