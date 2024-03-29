يوم تاريخي و3 ظواهر مختلفة|ماذا يحدث للشمس في 8 أبريل؟.. تحذير من حدث نادرة

كسوف الشمس.. يترقب الجميع حدوث ظاهرة فلكية نادرة وهي كسوف الشمس بشكل كلي، والذي لن يتكرر إلا بعد 3 قرون، ويتساءل الكثيرون حول موعد حدوث كسوف الشمس الكلي، ومدة حدوثه.

كسوف الشمس الكلي

ويعد كسوف الشمس القادم، هو حدث تاريخي لن يتكرر مرة أخري، وذلك بسبب اختفاء الشمس بشكل كامل خلال ساعات النهار عند وصول لحظة الكسوف الكلي، مع ظهور طيف من هالة الشمس ومجموعة من الألوان والضوء في السماء المظلمة.

وبحسب وكالة ناسا، فإن ظاهرة كسوف الشمس الكلي ستكون مرئية بشكل كامل في العديد من الدول، ومنها أربع ولايات في المكسيك، و15 ولاية أمريكية تمتد من تكساس إلى ماين، وخمس مقاطعات كندية في الجزء الشرقي من البلاد، وسوف يكون الكسوف جزئي في غرب قارة آوروبا، وأمريكا اللاتينية.

أما عن ظهور كسوف الشمس الكلي القادم في مصر، فبحسب أنباء وكالة ناسا، فإنه من الصعب رؤية كسوف الشمس الكلي التاريخي في مصر.