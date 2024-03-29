عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق بمصنع غزل ونسيج في سوهاج..والحماية المدنية تدخل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على نيران حريق نشب بعنبر داخل مصنع الغزل والنسيج، دائرة قسم شرطة أول سوهاج، دون حدوث أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا مفاده نشوب حريق داخل عنبر بمصنع الغزل والنسيج التابع لشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، دائرة القسم.

txt

لليوم الثالث.. دكان الفرحة يوزع ملابس جديدة على طلاب جامعة سوهاج

txt

نائب محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري للجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية

وبالإنتقال والفحص تبين أن المبنى مكون من 7 عنابر ودور أرضي وأرض فضاء حول العنابر، وبسؤال المدعو (السيد م ذ س- 44 سنة- عامل الوردية- ويقيم دائرة مركز شرطة سوهاج)،قرر بمضمون ما سبق، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث شرر.

وذلك نتيجة إحتكاك تروس بماكينة الفرز والتنظيف؛ ما أدى إلى إشتعال النيران، وأضافا بإحتراق بعض أجزاء ماكينة الفرز والتنظيف، ونفى الشبهة الجنائية.

وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، وبالفعل تم إخماد النيران، دون حدوث أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق الغزل والنسيج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس. أمطار غزيرة والأرصاد الجوية تحذر من كتلة رملية قادمة من الصحراء الغربية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

بسببك واحد مات والتاني اتسجن.. السر وراء تخلص فتاة أوسيم من حياتها.. صور

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

غطاء سحابي يكسو البلاد.. الأرصاد تُطلق تحذيرات مفاجئة عن طقس الساعات المقبلة

مدرب الحزم: نجم الأهلي لم نجد مثله في السعودية ونريد ضمه

وصيتها لأمها وأصحابها.. مقطع فيديو لـ فتاة البراجيل قبل وفاتها بساعات.. فيديو

انتوا مش عارفين أنا مين..مشاجرة بين والد"عمر جابر"وأمن كومبوند بالشيخ زايد

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج: زيادة أعداد المقبولين بكلية التربية من مدارس الصم والبكم وضعاف السمع

ترشيحاتنا

دعاء المطر في رمضان المستجاب.. اغتنمه بـ 20 كلمة لقضاء حاجتك بسرعة البرق

بيان عاجل من السعودية بشأن قرار محكمة العدل الدولية حول غزة

خطوات استخراج شهادة ميلاد أونلاين 2024

دعاء المطر والرعد في رمضان مستجاب..لحظات لا تعوض اطلبوا وأنتم موقنون بالإجابة

حالة الطقس. أمطار غزيرة والأرصاد الجوية تحذر من كتلة رملية قادمة من الصحراء الغربية

وزيرة الهجرة: مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج عززت النقد الأجنبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضعها في مأزق.. صور صادمة لملابس مها أحمد ببرنامج رامز جلال

ضيق أوي.. نرمين الفقي بفستان يثير الجدل بالإنستجرام

اقتصادي جدا.. طريقة عمل البسكويت بدون زبدة وبيض

حق عرب.. إطلالات دنيا المصري تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ