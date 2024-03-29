خطوات استخراج شهادة ميلاد أونلاين 2024

يبحث كثير من المواطنين عن معرفة استخراج شهادة ميلاد أونلاين 2024، والتي تعد من المستندات المهمة، خصوصاُ بعدما وفرت الدولة استخراجها بطريقة سهلة عن طريق الهاتف .

ويوضح صدى البلد خطوات استخراج شهادة ميلاد أونلاين 2024م

خطوات استخراج شهادة الميلاد «أون لاين» عبر بوابة مصر الرقمية.

- الدخول على بوابة مصر الرقمية عبر هذا الرابط.

- الضغط على خانة تصفح الخدمات.

- اختيار شهادة الميلاد.

- في حال إذا كان لديك حساب، يرجى تسجيل الدخول على البوابة باستخدام رقم «الموبايل» وكلمة المرور.

- أما في حال إذا لم تكن تمتلك حساب، فيجب فتح حساب جديد.

الضغط على «إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقًا.

- تتمثل الخطوة الأخيرة على الضغط على أبدأ الخدمة.

استخراج شهادة الميلاد

ويُمكن للمواطنين استخراج شهادة الميلاد بالطريقة الاعتيادية وهى التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية، إذ يتطلب الأمر إجراء عددًا من الخطوات والتي تشمل:

- الذهاب إلى السجل المدني، وفي حالة إذا كان المواطن يستخرج شهادة الميلاد لأول مرة فيجب التوجه إلى السجل المدني الذي يتبع محل إقامة المواطن المدون في بطاقة الرقم القومي.

- تقديم بطاقة الرقم القومى.

- شراء نموذج 40.

رسوم استخراج شهادة الميلاد

يبلغ رسوم استخراج شهادة ميلاد تُطبع لأول مرة 36 جنيها، بينما يصل رسوم استخراج شهادة ميلاد تُطبع بعد أول مرة إلى 19 جنيها، بينما تبلغ رسوم توصيل الخدمة بالبريد السريع 72 جنيهًا بالإضافة إلى 12 جنيها مصاريف.