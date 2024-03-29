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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فركش تصوير مسلسل "حق عرب" قبل نهاية الموسم الرمضاني| فيديو

أبطال حق عرب
أبطال حق عرب

نشر المؤلف محمود حمدان فيديو من كواليس فركش تصوير مسلسل حق عرب، قبل حوالي أسبوعين من نهاية الموسم الرمضاني الحالي. 

 

وعلق محمود حمدان على الفيديو عبر فيسبوك، قائلا:" الحمد لله فركش تصوير مسلسل ( حق عرب ) .. شكرا للشركه المتحده علي كل الجهد المبذول واحتوائكم لنا طوال الوقت ، شكرا ( سينرجي ) والمنتج الكبير تامر مرسي وفريق الانتاج المحترم ، وبشكر كل شخص تعب واجتهد في هذا المسلسل وبفضل الله اصبح ( حق عرب ) هو مسلسل الشارع المصري الاول ، شكرا اخويا وصاحبي الجدع النجم احمد العوضي".

 

 

مسلسل حق عرب :

 

بدأت احدث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، في عام ١٩٩٠  في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

ورأى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له  الشيخ ان ابنه سيقتله .

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .


ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.


وروَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

 

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

حق عرب الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب أحمد العوضى الموسم الرمضاني دراما رمضان 2024 تامر مرسي

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