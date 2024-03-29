خليفة كلوب| ليفربول يوجه ضربة قوية لـ تشابي ألونسو

تقترب نهاية فترة يورجن كلوب كمدرب لفريق ليفربول، وتستمر التكهنات المحيطة بخليفته في اكتساب الزخم، ويظل التركيز على المهمة التي يواجهها الألماني حيث يتنافسون في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ، لكن الشائعات تنتشر حول من سيكون في ملعب أنفيلد الموسم المقبل.

كان تشابي ألونسو هو المرشح الأوفر حظًا للعودة إلى ميرسيسايد منذ أن أصدر كلوب الإعلان المفاجئ في نهاية يناير، وفي الوقت الحالي، يتقدم فريق ألونسو ليفركوزن بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب الوزن الثقيل في الدوري الألماني قبل استئناف موسم الدوري بعد فترة التوقف الدولي، وفي هذه الأثناء، يحتل ليفربول المركز الثاني بفارق الأهداف خلف أرسنال متصدر الدوري.

وفي ميونيخ، سيتنحى توماس توخيل أيضًا عن منصبه في ملعب أليانز أرينا، مما يثير التكهنات حول من سيخلف مدرب تشيلسي السابق، ويُنظر إلى ألونسو على نطاق واسع على أنه مرشح ليحل محل الفائز بدوري أبطال أوروبا، حيث يبدو أنه مستعد لإنهاء هيمنة البافاريين على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني.

فيما يلي ملخص لجميع أحدث التكهنات الإدارية لليفربول.



من غير المرجح أن يصبح تشابي ألونسو المدير الفني القادم لليفربول، حيث لا يتوقع الريدز أن يكون الإسباني متاحًا هذا الصيف.

تدرك شبكة ليفربول أيكو أن الريدز يعتقدون أن ألونسو يخطط للبقاء في ليفركوزن لموسم آخر على الأقل، تاركًا النادي للانتقال إلى مرشحين آخرين .

وبرز ألونسو باعتباره المرشح المفضل لخلافة يورجن كلوب في الصيف بعد أن أعلن الألماني قراره المفاجئ بمغادرة أنفيلد في نهاية الموسم بعد ما يقرب من تسع سنوات في منصبه.

تشابي ألونسو "مصمم" على اختيار المستقبل

وكشف خبير كرة القدم الإسباني جيليم بالاجي، أن ألونسو سيختار مستقبله خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، رغم أنه لم يتم تحديد أي شيء.

لم يخسر ليفركوزن طوال الموسم، وبينما يحتل قمة الدوري الألماني، فإنه يتنافس على جبهات متعددة مع نصف نهائي كأس ألمانيا في الأفق بالإضافة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي ضد وست هام يونايتد.

شارك بالاجي على منصة X: "تشابي ألونسو مصمم على اختيار مستقبله في الأسابيع 3-4 المقبلة. لم يتم تحديد أي شيء بعد، لا شيء على الإطلاق أولاً، هناك أربع مباريات كبيرة مقبلة (هوفنهايم في الدوري، نصف نهائي الكأس ضد دوسرلدورف، يونيون برلين في الدوري، ربع النهائي ضد وست هام).

وتابع: "ثم الفكرة هي اتخاذ القرار بشأن مستقبله بعد تلك النتائج، حيث تم دراسة إيجابيات وسلبيات كل فريق مهتم به، وسيتخذ الخطوة التالية التي "يشعر" بأنها الصحيحة (خليط) الحدس والمنطق ومراعاة الأسرة

وأضاف: "ليفركوزن: لماذا تبقى عندما تكون لديك أقصى قدر من الإمكانات، لكن ثقتهم به لها وزن.

استكمل: "ليفربول: من الصعب متابعة كلوب لكن الفريق قوي. على الرغم من ذلك، هل يستطيع ليفربول الارتقاء من حيث هو الآن؟ بايرن: خطوة مثالية حيث انخفض الفريق مستوى أو اثنين، ولكن كيف يمكنك أن تتحول من كونك أسطورة في الدوري الإنجليزي؟ للذهاب إلى بايرن، وكيف يمكنك القتال من أجل الدوري مع الفريق الذي تنتقل إليه؟

وزاد: ""ريال مدريد: إذا خسر السيتي ضد مدريد في دوري أبطال أوروبا وخسروا مباراتين في الدوري، فقد لا يستمر أنشيلوتي، ولكن هناك الكثير من الاحتمالات لأنهم المرشحون الواضحون للفوز بالدوري الإسباني على الأقل يا له من وضع يمكن أن يكون فيه عندما يكون كذلك "سيبلغ من العمر 42 عاماً فقط وسيحظى بفرصة تدريب هذه الفرق في أوقات مختلفة خلال مسيرته التدريبية. الأمر يتعلق فقط باختيار الوقت المناسب لهم جميعاً".

بايرن يتطلع إلى مدرب مانشستر يونايتد السابق كبديل لألونسو

في الصحافة الألمانية في الأسابيع الأخيرة كان هناك إجماع على أن ألونسو سيتوجه عبر ألمانيا إلى منافسي ليفركوزن على اللقب في نهاية الموسم، ومع ذلك، يبدو أن اتجاههم قد تغير الآن ويجري طرح البدائل والبدائل من وسائل الإعلام في المنطقة.

وأفاد موقع كيكر أنه بينما لا يزال بايرن يأمل في التغلب على ليفربول لصالح ألونسو، ولكن في حالة إحباط جهودهم، فإنهم يتطلعون إلى المدير المؤقت السابق لمانشستر يونايتد رالف رانجنيك.

ربما لم يكن لدى الألماني التأثير المطلوب في أولد ترافورد، لكنه حقق العجائب مع منتخب النمسا وحصل على ترشيح ليكون المدرب القادم لبايرن.

ليفربول يعرف خيارات تشابي ألونسو

مع وجود صراع إداري وشيك، يبدو أن قائمة خيارات تشابي ألونسو لا نهاية لها. يعد الإسباني من بين المديرين الأكثر طلبًا في أوروبا بعد 18 شهرًا ملفتًا للنظر في شمال الراين وستفاليا.

بالإضافة إلى الريدز والبايرن، تم وصف نادي ريال مدريد السابق كخيارات ولكن البقاء في باي أرينا هو أيضًا خيار مع احتمال قيادة ليفركوزن في الدفاع عن لقبه ودوري أبطال أوروبا .

في سؤال وجواب مع صحيفة أثليتيك، قال ديفيد أورنشتاين: "لا أعلم أنه تم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن، لكن من الواضح أن ليفربول عرف منذ البداية أن بقاء ألونسو في ليفركوزن أو الانتقال إلى بايرن هي أيضًا خيارات قوية متاحة له".

تم إدراج بيب ليندرز في القائمة المختصرة لأياكس في لقاء جوردان هندرسون

سيطر يورجن كلوب ورحيله على المحادثة منذ الكشف المفاجئ، ولكن كجزء من خروجه، سيغادر طاقمه الخلفي أيضًا.

واحد منهم هو بيب ليندرز كان الهولندي هو اليد اليمنى لكلوب طوال فترة النجاح التي حققها على ملعب أنفيلد في السنوات الأخيرة، وأفادت ECHO يوم الأربعاء أنه يتم استدعاؤه بالفعل لتولي منصب إداري.

يتطلع ليندرز إلى الانتقال إلى المقعد الإداري الساخن ويمكن تكليفه بتوجيه أياكس إلى صدارة الدوري الهولندي. لقد كان موسمًا مضطربًا بالنسبة لنادي أمستردام حيث يجلس خارج المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وقد يؤدي الانتقال إلى موطنه الأصلي إلى لم الشمل مع قائد الريدز السابق هندرسون - الذي انتقل إلى الدوري الهولندي بعد إنهاء فترة تواجده المثيرة للجدل في المملكة العربية السعودية تحت قيادة الفريق. ستيفن جيرارد .

روبن أموريم "قادر" على تولي تدريب ليفربول

رشح لاعب خط وسط سبورتنج السابق، جواو بالينيا، روبن أموريم لخلافة يورجن كلوب.

وقال لاعب خط وسط فولهام للمنفذ البرتغالي O Jogo : "روبن يتمتع بجودة عالية، وهو أحد أفضل اللاعبين في البرتغال" . "لقد قام بعمل ممتاز. لديه معرفة متعمقة ولديه علاقة وثيقة مع اللاعبين. بالطريقة التي ينمو بها، لن يبقى في البرتغال لفترة أطول.

"قادر على تولي ليفربول ؟ نعم بالطبع. الضغط مختلف. عندما تدرب ليفربول، تتعرض لضغوط من الجماهير والنادي والعالم كله. أعتقد أنها ستكون مسألة وقت".

تشابي ألونسو باير ليفركوزن يبقى يتحدث

اعترف الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ، أولي هونيس، بأنه سيكون من "الصعب للغاية" تعيين تشابي ألونسو كمدير فني، حيث تحدث عن احتمال البقاء في باير ليفركوزن.

وقال لصحيفة Das Erste الألمانية: "أشعر أنه سيكون من الصعب جدًا التوقيع مع تشابي ألونسو، ناهيك عن أنه ربما يكون مستحيلًا. يمكنني بالتأكيد أن أتخيل بقاءه في باير ليفركوزن لمواصلة وظيفته، وبما أنني تعرفت عليه، سيكون أكثر ميلًا إلى الاستمرار لأنه لا يريد ترك الأمر وراءه الآن. إنه يعمل الآن في نادٍ في طريقه حاليًا إلى أن يصبح بطلاً لألمانيا، لديه الكثير ليشكر عليه هذا النادي، وكذلك النادي. إذا حقق نجاحًا إضافيًا لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، فمن المحتمل أن يكون من الأسهل إخراجه من هناك. نود التوقيع معه، لكن إذا لم يحدث ذلك". "لا ينجح الأمر، ستكون مهمة إدارة النادي هي البحث عن البدائل وإيجادها".