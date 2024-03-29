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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حتى لو في العيد .. احذر النزول في هذه الأوقات

صدى البلد

مع استقبال فصل الربيع تحدث العديد من العواصف الترابية، وحتى وأن لم تحدث فاستنشاق الهواء يكون محمل بالتراب وهذا الأمر يشكل خطرا على مرضى حساسية الصدر.


ويقول الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن مناخ الربيع يشكل خطرا على مرضى حساسية الصدر والربو لان الهواء الذي نستنشقه يكون محمل بالاتربة.


وأوضح   أستاذ الأمراض الصدرية، أن استنشاق الهواء المحمل بالاتربة يؤدي إلي حدوث انتكاسات صحية لمريض الحساسية الصدرية والربو وقد يصل الأمر الي صعوبة التنفس والاختناق، لذا عليهم اتباع العديد من النصائح لكي يمر هذا الفصل بسلام عليهم .


وأشار  الي ضرورة الالتزام في المنازل في هذا الوقت واذا اضطر المريض للنزول في هذا الوقت فعليه ارتداء الكمامة، ويجب أن يكون معه البخاخ الخاص بحدوث اي طارىء له بحيث اذا حدث اي شىء يستطيع إنقاذ نفسه ولو بشكل مؤقت حتى يذهب الي أقرب مستشفى.


وأكد  الدكتور أيمن سالم  أنه من المفيد أن يكون مع المريض مناديل مبلله بالماء حتى ينظف بها أنفه بإستمرار ولأنها تمنع من وصول التراب الي الجهاز التنفسي السفلي، لذلك يجب شرب كمية كبيرة من الماء و السوائل الدافئة لأنها مفيدة في هذا التوقيت، وإذا تواجد المريض في المنزل فيجب غلق كافة النوافذ بشكل جيد وتنظيف الأسطح من الاتربة بانتظام.


وحذر الدكتور أيمن سالم من إهمال العلاج الذي يؤخذ بانتظام لأنه يساعد المريض كثيرا في هذا التوقيت، لافتا الي أنه في حالة تعرض المريض لصعوبة في التنفس أو الاختناق فعليه على الفور التوجه الي أقرب مستشفى في الطواريء لعمل جلسة تنفس حتى لا يتأثر المريض، ثم بعد ذلك يتوجه الي طبيبه المختص واتباع كافة النصائح والعلاجات التي يكتبها الطبيب.

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