دوللي شاهين تغير اسم أغنيتها الجديدة قبل طرحها قريبا

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من المكيس والماستر لاغنتيها الجديدة التي تطرحها خلال الفترة المقبلة بعنوان «دوللي ست البنات» كلمات احمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع احمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. من المنتظر أن تقوم بتصويرها علي طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.

يذكر أن الفنانة دوللي شاهين انتهت من عمل الميكس والماستر ومن ثم قررت تغير اسم أغنيتها "ست البنات لـ "دوللي ست البنات".

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» وأغنية«حكاية بن» وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية: حوش الدلع "يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش".