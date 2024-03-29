أجملهم ركين سعد وسلمي أبوضيف..شاهد الفنانات بفساتين زفاف لمسلسلات رمضان

ظهرت الكثير من نجمات الفن في النصف الأول من رمضان 2024 بفساتين زفاف سواء في مسلسلات أم إعلانات.

وظهرت 3 نجمات بفساتين زفاف بيضاء في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، وهم فرح يوسف بصور من حفل زفافها، وارتدت سلمى أبو ضيف بفستانين زفاف خلال الأحداث، وهند عبد الحليم بفستان.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" تكون من 16 حلقة وهو من بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وتألقت ناهد السباعي بفستان زفاف خلال أحداث مسلسل "محارب" مع حسن الرداد.

وكانت صور حفل زفاف أسماء جلال وهشام ماجد في اشغال شقة الأكثر انتشارا.

كما ظهرت ركين سعد بفستان زفاف، وآية السماحة بفستان أبيض خلال اعلانات رمضان.