عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280 جنيهًا والكبدة 250.. عروض مخفضة في هذه الأماكن

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح كميات من اللحوم البلدية في منافذها بـ أسعار مخفضة، نتيجة إلغاء جميع الحلقات التسويقية والوسطاء والتجار.

txt

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الجمعه 29 مارس 2024

txt

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

txt

بـ250 جنيها.. رئيس زراعة الشيوخ يكشف أسباب انخفاض أسعار اللحوم

txt

مزيد من التراجع.. هبوط جديد في أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة، إن أسعار كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280 جنيهًا وسعر الكيلو 900 جرام لحم، و100 جرام ملبس، 270 جنيهًا، والمفروم البلدي 260 جنيهًا، والكبدة البلدي 250 جنيهًا.

 

وزير الزراعة يوضح أسباب البيع بأسعار مخفضة


وأضاف سعيد صالح أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، وأكد ضرورة البيع بأسعار مخفضة، خاصة عقب الجهود التي تبذلها الدولة في توفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ مشيرًا إلى أن تخفيض أسعار اللحوم البلدي يعود إلى إلغاء جميع الحلقات التسويقية والوسطاء والتجار، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وأدّت إلى هبوط ملحوظ في أسعار الأعلاف.

وأضاف مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة أنه تم أيضًا بيع العديد من السلع بأسعار مخفضة: “سعر البطاطس إلى 5 جنيهات للكيلو والشيكارة زنة 5 كيلو بسعر 25 جنيهًا، وسعر كيلو الدقيق المعبأ 24 جنيهًا، وسعر كيلو الأرز المعبأ 27 جنيهًا، بينما تجاوزت التخفيضات حاجز الـ50%‎ على جميع أنواع التمور ذات الجودة العالية”.

وأكد سعيد صالح أن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" جاءت لتلبية رغبات المواطنين، وأن المبادرة مستمرة طول العام من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة.

 

طرح كميات كبيرة من الكعك والبسكويت

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، وقطاع الإنتاج، وجمعيات الإصلاح، طرح كميات كبيرة من الكعك والبسكويت بمعرض خير مزارعنا لأهالينا التابع للوزارة في الدقي استعداد لعيد الفطر المبارك.
 

وأكدت وزارة الزراعة أن منتجات الكعك المطروحة للبيع تخضع لجميع معايير الجودة التى اعتمدها مركز البحوث الزراعية ممثلاً فى معهد تكنولوجيا الأغذية لضمان جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وقال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، طرح كعك وبسكوت العيد في منافذ وزارة الزراعة؛ بتخفيضات تتراوح بين 40% و 50%، بناءً على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " خير مزارعنا لأهالينا " .

وأضاف الدكتور سعيد صالح خلال تصريحات  إلى "صدى البلد " ، أن جميع المنتجات بالمنافذ ذات جودة عالية، ويتم إنتاجها بإشراف ورقابة صحية؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
 

وأوضح مستشار وزير الزراعة أن الأسعار مخفضة وتناسب جميع الفئات ونستهدف خلق روح المنافسة فى الأسعار داخل  الأسواق ، لافتا إلى أن سعر كيلو البسكويت النشادر ب 160 جنيهًا،  والبسكويت اللوكس بـ 180 جنيهًا،  أما سعر كيلو الكعك السادة ب 220 جنيهًا،  ويصل سعر كيلو الكعك بالعجوة والمكسرات ب 250 جنيها،  أما الكعك المشكل بالمكسرات بـ 350 جنيهًا

وتابع مستشار وزير الزراعة قائلًا : "يصل سعر كيلو بيتي فور المشكل ب 200 جنيه، أما الغريبة السادة  تصل سعرها إلي 180 جنيهًا،  أما الغريبة بالمكسرات فيصل سعر الكيلو منها إلي 220 جنيهًا" .

مخفضة اسعار أسعار مخفضة كيلو اللحوم البلدي كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

أمطار غزيرة ورياح رملية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية قوية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

بسببك واحد مات والتاني اتسجن.. السر وراء تخلص فتاة أوسيم من حياتها.. صور

حتى لو في العيد .. احذر النزول في هذه الأوقات

مدرب الحزم: نجم الأهلي لم نجد مثله في السعودية ونريد ضمه

ترشيحاتنا

كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280 جنيهًا والكبدة 250.. عروض مخفضة في هذه الأماكن

دعاء فجر الجمعة الثالثة من رمضان.. احرص عليه هذا فضله

قرص الغلة خطف روح رحاب بعد 20 يوما من مقتـ. ل خطيبها..صور

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

أمريكا تعلن تدمير 4 مسيّرات حوثية هاجمت سفناً حربية في البحر الأحمر

القادم أصعب .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تكشف ورق الزبدة الأصلي من المغشوش

دوقو الشماسي .. شاهد إطلالات ملك الحسيني المثيرة للجدل على السوشيال ميديا

حتى لو في العيد .. احذر النزول في هذه الأوقات

سر المحلات .. طريقة عجينة البيتزا الهشة

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ