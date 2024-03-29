كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280 جنيهًا والكبدة 250.. عروض مخفضة في هذه الأماكن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح كميات من اللحوم البلدية في منافذها بـ أسعار مخفضة، نتيجة إلغاء جميع الحلقات التسويقية والوسطاء والتجار.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة، إن أسعار كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280 جنيهًا وسعر الكيلو 900 جرام لحم، و100 جرام ملبس، 270 جنيهًا، والمفروم البلدي 260 جنيهًا، والكبدة البلدي 250 جنيهًا.

وزير الزراعة يوضح أسباب البيع بأسعار مخفضة



وأضاف سعيد صالح أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، وأكد ضرورة البيع بأسعار مخفضة، خاصة عقب الجهود التي تبذلها الدولة في توفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ مشيرًا إلى أن تخفيض أسعار اللحوم البلدي يعود إلى إلغاء جميع الحلقات التسويقية والوسطاء والتجار، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وأدّت إلى هبوط ملحوظ في أسعار الأعلاف.



وأضاف مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة أنه تم أيضًا بيع العديد من السلع بأسعار مخفضة: “سعر البطاطس إلى 5 جنيهات للكيلو والشيكارة زنة 5 كيلو بسعر 25 جنيهًا، وسعر كيلو الدقيق المعبأ 24 جنيهًا، وسعر كيلو الأرز المعبأ 27 جنيهًا، بينما تجاوزت التخفيضات حاجز الـ50%‎ على جميع أنواع التمور ذات الجودة العالية”.



وأكد سعيد صالح أن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" جاءت لتلبية رغبات المواطنين، وأن المبادرة مستمرة طول العام من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة.

طرح كميات كبيرة من الكعك والبسكويت

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، وقطاع الإنتاج، وجمعيات الإصلاح، طرح كميات كبيرة من الكعك والبسكويت بمعرض خير مزارعنا لأهالينا التابع للوزارة في الدقي استعداد لعيد الفطر المبارك.



وأكدت وزارة الزراعة أن منتجات الكعك المطروحة للبيع تخضع لجميع معايير الجودة التى اعتمدها مركز البحوث الزراعية ممثلاً فى معهد تكنولوجيا الأغذية لضمان جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وقال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، طرح كعك وبسكوت العيد في منافذ وزارة الزراعة؛ بتخفيضات تتراوح بين 40% و 50%، بناءً على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " خير مزارعنا لأهالينا " .

وأضاف الدكتور سعيد صالح خلال تصريحات إلى "صدى البلد " ، أن جميع المنتجات بالمنافذ ذات جودة عالية، ويتم إنتاجها بإشراف ورقابة صحية؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



وأوضح مستشار وزير الزراعة أن الأسعار مخفضة وتناسب جميع الفئات ونستهدف خلق روح المنافسة فى الأسعار داخل الأسواق ، لافتا إلى أن سعر كيلو البسكويت النشادر ب 160 جنيهًا، والبسكويت اللوكس بـ 180 جنيهًا، أما سعر كيلو الكعك السادة ب 220 جنيهًا، ويصل سعر كيلو الكعك بالعجوة والمكسرات ب 250 جنيها، أما الكعك المشكل بالمكسرات بـ 350 جنيهًا

وتابع مستشار وزير الزراعة قائلًا : "يصل سعر كيلو بيتي فور المشكل ب 200 جنيه، أما الغريبة السادة تصل سعرها إلي 180 جنيهًا، أما الغريبة بالمكسرات فيصل سعر الكيلو منها إلي 220 جنيهًا" .