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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

وداعا الآيفون وسامسونج.. نوبيا تطلق أقوى هواتفها لعشاق التصوير

Nubia Z60 Ultra Photography
Nubia Z60 Ultra Photography

أطلقت شركة نوبيا Nubia الصينية، إصدار محدود من هاتفها الرائد Nubia Z60 Ultra، لعشاق التصوير والذي يتميز بتصميم مستوحى من الكاميرا ومزودا بميزات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت نوبيا الإصدار الخاص Z60 Ultra Photographyer Edition، بتصميم مستوحى من الكاميرات التقليدية، يتميز بمظهر ثنائي اللون يشتمل على الجلد النباتي والزجاج على الجزء الخلفي والذي تم تحقيقه من خلال عملية حفر دقيقة خاصة.

 

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مواصفات هاتف نوبيا Z60 Ultra Photographyer

يتضمن هذا الإصدار المخصص للتصوير الفواتوغرافي، تحسينات جديدة مقارنة بالإصدار القياسي، من بينها العديد من تحسينات الذكاء الاصطناعي للتصوير، فهو يأتي مزودا بنموذج Neovision AI للذكاء الاصطناعي والتصوير الحسابي مما يعمل على التقاط صور دقيقة واستثنائية.

بالإضافة إلى مسح ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإزالة أي كائنات غير مرغوب فيها من الصورة، ويتميز الهاتف الذكي أيضا بترجمة فورية ثنائية الاتجاه مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمكالمات والمحادثات في الوقت الفعلي، وهذا مشابه لهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra ويهدف إلى جعل الاتصال عبر اللغات سهلا وفعالا.

نوبيا Z60 Ultra Photographyer

يمتاز إصدار نوبيا المحدود بكاميرا رئيسية تحتوي على مستشعر سوني IMX800 مقاس 1 / 1.49 بوصة، بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع عبارة عن وحدة كبيرة مقاس 1 / 1.56 بوصة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة زوم عبارة عن وحدة مقاس 85 مم مزودة بتقنية OIS وجهاز التصوير OmniVision OV64B الشهير بدقة 64 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، تحتوي على شريحة خاصة ومحرك استشعار يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة لمواصفاته، يأتي هاتف نوبيا Z60 Ultra Photographyer، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، تدعم معدل سطوع يبلغ 1500 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز، وتتميز الشاشة بدعم معدل أخذ عينات يبلغ 1200 هرتز وتعتيم PWM يبلغ 2160 هرتز.

ويتم تشغيل هاتف نوبيا Z60 Ultra Photographyer، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن معالج رسوميات من نوع Adreno 750، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 512 جيجابايت.

ويحزم هاتف نوبيا Z60 Ultra Photographyer، بطارية تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 80 وات، ويعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهة المستخدم MyOS الخاصة بشركة نوبيا.

ويتوفر الإصد الخاص من نوبيا Nubia Z60 Ultra Photography بذاكرة وصول عشوائي واحدة بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت، للبيع في الصين مقابل سعر 560 دولار (أي ما يعادل 26.590 جنيه مصري).

Nubia Z60 Ultra Photography
نوبيا Nubia Nubia Z60 Ultra Z60 Ultra Photographyer الذكاء الاصطناعي

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