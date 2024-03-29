عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو أمناء الحوار الوطني: وضع 135 أجندة توصية ضمن مخرجات المرحلة الأولى

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

أكد عماد الدين حسين عضو  مجلس أمناء الحوار الوطني أن الجلسات بدأت منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل 2022، ومر بمراحل كبيرة بداية من وجود  الصحفيين، وتلاقي الأفكار وبدأت النقاشات إلى أن بدأ الحوار الفعلي بين القوى السياسية المختلفة بمشاركة أعضاء مجلس الأمناء حتى تم إصدار توصيات المرحلة الأولى.


وأوضح حسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية إكسترا نيوز أن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني يمثلون شرائح مختلفة ومتعددة في المجتمع المصري مع الحكومة ويتجه الآن الحوار الوطني في تنفيذ الأفكار والطروحات.

عضو مجلس امناء الحوار الوطني.. مدبولي: سنعمل معا على وضع  135 أجندة توصية والتى تمثل مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني وفقا للاولويات التى سيتم التوافق عليها


وأردف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن المرحلة الأولى بالحوار الوطني صدر بها 135 توصية، مشيرا إلى وجود 13 هدفا رئيسيا بالمحور السياسي منهم 4 لجان رئيسية، وتم النقاش في 37 توصية تم تنفيذ 6 توصيات منهم، والمحور المجتمعي به 64 توصية تم تنفيذ 21 منهم ويضم المحور الاقتصادي 34 توصية تم تنفيذ 20 منهم.


وتابع: “حضور عدد من الورزاء، إشارة على جدية تنفيذ قرارت ومناقشات الحوار الوطني”، مؤكدا على وجود جهود من كبار المساعدين بالإضافة الى جهود المستشار الإعلامي لرئيس الورزاء هاني يونس فقد أعد كتيب عن الثقة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني بالاضافة الى وجود تقرير للمتابعة وما تم تنفيذه".

عبد الفتاح السيسي ١٣٥ توصية الحوار الوطني القوة السياسية أعضاء مجلس الأمناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

الأهلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي.. فيديو

الجبلاية على صفيح ساخن| أول تعليق على أزمة حسام حسن وصلاح.. وحكاية ترحيل لاعبي المنتخب

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

ترشيحاتنا

مع تقلبات الجو| علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق عن أزمة حسام حسن مع صلاح

مع الاحتفاظ بـ«المصرية».. آليات جديدة للحصول على الجنسية الأجنبية

نداء عاجل لمجلس الأمن.. الخارجية الإيرانية تندد بالهجوم الإسرائيلي على حلب

خلافات مالية .. جزار ينهي حياة عامل بمحله في حلوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

تصدرت التريند.. أبرز إطلالات أيتن عامر

حيرة في مركز وحيد|موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

سفرة رمضان| طريقة عمل فته فريك بالموزه

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ