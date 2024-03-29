عضو أمناء الحوار الوطني: وضع 135 أجندة توصية ضمن مخرجات المرحلة الأولى

أكد عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الجلسات بدأت منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل 2022، ومر بمراحل كبيرة بداية من وجود الصحفيين، وتلاقي الأفكار وبدأت النقاشات إلى أن بدأ الحوار الفعلي بين القوى السياسية المختلفة بمشاركة أعضاء مجلس الأمناء حتى تم إصدار توصيات المرحلة الأولى.



وأوضح حسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية إكسترا نيوز أن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني يمثلون شرائح مختلفة ومتعددة في المجتمع المصري مع الحكومة ويتجه الآن الحوار الوطني في تنفيذ الأفكار والطروحات.

عضو مجلس امناء الحوار الوطني.. مدبولي: سنعمل معا على وضع 135 أجندة توصية والتى تمثل مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني وفقا للاولويات التى سيتم التوافق عليها



وأردف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن المرحلة الأولى بالحوار الوطني صدر بها 135 توصية، مشيرا إلى وجود 13 هدفا رئيسيا بالمحور السياسي منهم 4 لجان رئيسية، وتم النقاش في 37 توصية تم تنفيذ 6 توصيات منهم، والمحور المجتمعي به 64 توصية تم تنفيذ 21 منهم ويضم المحور الاقتصادي 34 توصية تم تنفيذ 20 منهم.



وتابع: “حضور عدد من الورزاء، إشارة على جدية تنفيذ قرارت ومناقشات الحوار الوطني”، مؤكدا على وجود جهود من كبار المساعدين بالإضافة الى جهود المستشار الإعلامي لرئيس الورزاء هاني يونس فقد أعد كتيب عن الثقة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني بالاضافة الى وجود تقرير للمتابعة وما تم تنفيذه".