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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل لمجلس الأمن.. الخارجية الإيرانية تندد بالهجوم الإسرائيلي على حلب

صدى البلد

نددت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بشدة بالعدوان الإسرائيلي على مناطق مختلفة من حلب السورية والذي أدى إلى استشهاد عدد من الجنود والمدنيين؛ واعتبرته "تهديد جاد للسلام الإقليمي والدولي".

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن الغارات الإسرائيلية على مدينة حلب تشكل انتهاكا واضحا للقوانين والأنظمة الدولية ولسيادة البلاد ووحدة أراضيه وتهدف إلى توسيع الأزمة في المنطقة.

كما حثت مجلس الأمن على إدانة هذه الاعتداءات الصهيونية على سوريا واتخاذ الإجراءات الوقائية ومحاسبة الكيان الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن "هجمات الكيان الصهيوني على سوريا بالتنسيق مع هجمات الجماعات الإرهابية دليل واضح على دعم الكيان لهذه الجماعات".

وقبل قليل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة القتلى جراء الضربات الإسرائيلية التي طالت مستودعاً للصواريخ لحزب الله اللبناني، والذي ويقع بالقرب منه مركز للتدريب، في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي إلى 42، 36 منهم من قوات الجيش السوري و6 من حزب الله اللبناني.

ووفقا لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، استهدف القصف الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، "معامل الدفاع في السفيرة، ودوت انفجارات في كفرجوم غرب حلب، بينما انطلقت صواريخ الدفاع الجوي التابعة للجيش لمحاولة التصدي للصواريخ الإسرائيلية وإفشال الهجوم، إلا أن الصواريخ وصلت إلى أهدافها".

وتعد هذه الحصيلة من القتلى من قوات الجيش هي الأعلى خلال الضربات الإسرائيلية السابقة التي طالت مناطق سورية، كما يعد الأعنف في الضربات الإسرائيلية على سوريا منذ 3 سنوات.

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