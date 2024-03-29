عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 529 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، على 529 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة"، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

جنايات طنطا تقضي بإحالة أوراق المتهمة بإنهاء حياة الطالبة "فرح" لفضيلة المفتي

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية ، وتم رصد 529 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

txt

الجيش الإسرائيلي يقتحم بيت لحم في الضفة الغربية

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

إستهلاك الآدمى إحالة أوراق بمراكز ومدن المحافظة المنتجات الغذائية صالحة للإستهلاك الآدمى غير صالحة للإستهلاك الآدمي غير صالحة للاستهلاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

الأهلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي.. فيديو

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

موضوعات متعلقة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام : 3 أعمال في ليلة القدر تعدل أجر 83 سنة

في البيت أم المسجد؟.. المكان الأفضل لصلاة سنة الجمعة البعدية

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

خطيب مسجد السيدة زينب: العشر الأواخر من رمضان خير وبركة فاغتنموا نفحاتها

دعاء المطر المستجاب.. بـ 3 كلمات تفتح لك أبواب السماء وتسل تعطى

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها| رقم خرافي

مع تقلبات الجو| علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

تصدرت التريند.. أبرز إطلالات أيتن عامر

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ