حسيت بالزلزال؟.. تفاصيل وقوع هزة أرضية في مصر| الحكاية كاملة

حالة من القلق عمت بمصر عقب الاعلان عن وقوع زلزال جنوب اليونان وهو ما شعر به أهالي شمال مرسى مطروح .

شعر به أهالي شمال مرسى مطروح

قال القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه رابح، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الجمعة، فى الساعة الـ9 و12 دقيقة و47 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، هزة أرضية بقوة 5,7 درجة على مقياس ريختر على بعد 855 كيلومترا شمال مرسى مطروح وتقع جنوب اليونان.

وأكد رابح، في بيان أصدره المعهد اليوم الجمعة، أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يحدث أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأشار إلى بيانات الهزة حيث وقعت على خط عرض 37,40 درجة شمالا وخط طول 21,50 درجة شرقا وعلى عمق 25 كم.

وكانت قد أفادت هيئة أوروبية، اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة ٦ درجات جنوبي اليونان.

وشعر بعض السكان في مصر بهزة أرضية، تبين أن مصدرها جنوبي اليونان.

كما تعرضت تركيا وليبيا وعدد من دول البحر المتوسط لنفس الهزة الأرضية.

وتضمن الدليل الاسترشادي الذي أصدره المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، الأماكن التى تتأثر فى مصر بالزلازل وأخطرهم منطقة شرق البحر المتوسط

والتى تؤثر على " مدن الساحل الشمالى، رشيد، الاسكندرية، دمياط" ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.

وشهدت المنطقة زلزال ١٩٥٥ بقوة 6.8 ريختر وشعر به سكان مصر وأحدث دمارا محدودا فى مدن الاسكندرية والبحيرة والدلتا وأدى إلى مقتل ٢٢ شخصا.

وأما بخصوص منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجى العقبة والسويس فيصل النشاط الزلزالى فيها إلى المتوسط وفوق المتوسط ويتسم بتكرارية عالية

وتؤثر الزلازل فى هذه المنطقة على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومحافظات القناة والقاهرة والدلتا وشهدت فى عام ١٩٩٥ زلزال بقوة ٧.٢ ريختر بخليج العقبة وتأثر الأردن وفلسطين ومصر والسعودية وتسبب فى تدمير جزئي فى بعض أرصفة ميناء نوبيع وأحد الفنادق وأحدث شروخا فى بعض المبانى والطرق وفى المناطق الجبلية المحيطة

ووفقا للدليل فإن منطقة دهشور التى تقع على بعد٣٥ كم جنوب غرب القاهرة وتشمل بحيرة قارون والفيوم فإنها تشهد نشاط زلزالى متوسط، وشهدت فى عام ١٩٩٢ زلزال بقوة ٥.٨ ريختر شعر به سكان مصر بالكامل خلف ٣٧٠ قتيلا وأكثر من ٣ آلاف مصاب.

كذا منطقة مكمن أبو زعبل بالخانكة يحدث نشاط زلزالى متوسط ودون متوسط وتقع على بعد ٣٥ كم من شمال شرق القاهرة وشهدت زلزال ١٩٩٩ بقوة ٤.٨ ريختر،شعر به سكان القاهرة لم يحدث خسائر.

أما مكامن الزلازل بجنوب مصر، فهى الأقل نسبيا عن الشمال وتتأثر بها مجموعة من البؤر الزلزالية امتداد وادي النيل جنوبا وشهدت هذه المنطقة زلزال عام ١٩٨١ بمنطقة كلابشة بقوة ٥.٦ ريختر شعر به سكان أسوان حتى أسيوط، ونتج عنه شقوق كبيرة فى صخور الضفة الغربية لبحيرة ناصر وانزلاقات أرضية فى صخور الضفة الشرقية للبحيرة

زلزال اليونان

أعلن معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية أن زلزالا بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الجمعة، جنوبى اليونان قبالة سواحل غرب شبه جزيرة بيلوبونيز، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المعهد حسبما ذكرت قناة إيه بي سي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان تحت قاع البحر بالقرب من جزر ستروفاديس، ووقع على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب غربي مدينة "باتراس".

وبحسب بيانات المعهد البحوث الجيوديناميكية في العاصمة اليونانية أثينا، وقع الزلزال في الساعة 12 .9 صباحا بالتوقيت المحلي (8:12 صباحا بتوقيت وسط أوروبا).

وكان مركزه في قاع البحر على بعد حوالي 20 كيلومترا قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة بيلوبونيز بالقرب من جزر ستروفاديس، وسبق ذلك زلزال أقل قوة بلغت شدته 1 .4 درجة في المنطقة.

ولم تذكر هيئة الدفاع المدني بعد ما إذا كان هناك ضحايا أو أضرار في المباني. ولم يتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال أحد سكان منطقة أولمبيا القريبة من مركز الزلزال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية : "شعرنا بهزات أرضية بالغة القوة... الجميع خرج هنا إلى الشارع".

وأفاد مراسلو وسائل إعلام محلية بأنه تم إخلاء العديد من المدارس، وشعر بالزلزال السكان في جميع أنحاء غرب اليونان، وجزيرة زاكينثوس السياحية، وحتى أثينا على بعد 300 كيلومتر.

ويقع أعمق جزء في البحر المتوسط بين غرب اليونان وجزيرة صقلية الإيطالية، والذي يبلغ نحو 5 آلاف متر.

وتلتقي الصفائح الأفريقية والأوروبية في هذه المنطقة، وتحدث هناك زلازل قوية على نحو متكرر.