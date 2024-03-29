من الهاتف.. جدد رخصة سيارتك وأنت في بيتك

يهتم الكثير بمعرفة خطوات تجديد رخصة سيارة أونلاين، عن طريق الهاتف، في ضوء ما وفرته الدولة من ميكنة ورقمنة الخدمات تسهيلاً على المواطنين وإنهاء عناء الانتظار لقضاء الخدمة.

ويوضح صدى البلد، خطوات تجديد رخصة سيارة 2024 أونلاين والمستندات المطلوبة:

شروط استخراج رخصة قيادة سيارة أول مرة من المرور

1- ألا تقل سن المتقدم عن 18 عاما.

2- إجراء تحليل مواد مخدرة لطالب الرخصة صادر من الجهات الرسمية.

3- ألا يكون صادر ضد طالب الخدمة حكما جنائيا أو جنحة مخلة بالشرف.

إجراءات تجديد رخصة قيادة ملاكي من المرور 2024

1- الذهاب إلى وحدة المرور الخاص بمحل إقامة طالب الخدمة المدون في البطاقة الشخصية.

2- تقديم نموذج 256 الخاص بتجديد رخصة القيادة.

3- صورة بطاقة الشخصية مع إطلاع الموظف على الأصل.

4- تقديم شهادة بحالة المتقدم صحيًا في النظر والباطنة.

5- تقديم ثلاث صور شخصية حديثة لطالب الرخصة.

6 خطوات .. تجديد رخصة قيادة سيارة ملاكي أون لاين 2024 .

الخطوة الأولى: الدخول على بوابة المرور التابعة لوزارة الداخلية

الخطوة الثانية: إرسال صورة بطاقة الرقم القومي أو أي مستند آخر إثبات شخصية.

الخطوة الثالثة: تقديم ثلاث صورة شخصية حديثة.

الخطوة الرابعة: تقديم شهادتين طبيتين باطنة وأخرى نظر مختومتين بشعار الدولة.

الخطوة الخامسة: إرسال صورة ضوئية من رخصة القيادة المنتهية المطلوبة تجديدها.

الخطوة السادسة: إرسال شهادة مخالفات صادرة من نيابة المرور تثبت عدم وجود مخالفات مالية على الرخصة.

رسوم تجديد رخصة قيادة سيارة ملاكي 2024

1- رسم الضريبة لمدة 10 سنوات بـ 615 جنيها شامل رسم تنمية موارد الدولة والتأمين.

2- رسم الكشف الطبي وتحديد فصيلة الدم داخل المرور بـ 285 جنيها.

3- رسم استمارة بيانات الرخصة بـ 105 جنيهات.

4- سعر حافظة لرخصة القيادة 60 جنيهًا يتم الحصول عليها من وحدة المرور.

5- رسم اختبار إشارات يقدر بـ 50 جنيهًا

6- رسم طابع شرطة بـ 15 جنيها.

7- رسم نموذج 256 لطلب الرخصة يتم الحصول عليه من المرور بسعر 40 جنيهًا.

فترة سماح رخصة القيادة المنتهية

حددت الماد 34 من قانون المرور مهلة تجديد رخصة منتهية، وقالت تجدد الرخصة خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء مدتها، وأكدت في حالة عدم التجديد خلال تلك المدة، يعاقب قائد السيارة بسحب الرخصة ودفع غرامة تتراوح بين 2000 :1000 جنيه.