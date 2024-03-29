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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة سائق قطار تهشمت رأسه على قضبان السكة الحديد بالجيزة

صدى البلد

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة سائق مهشمة الرأس أعلى قضبان سكة حديد بمحطة قطار بشتيل، واستمعت النيابة إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث عن ملابسات وفاته، وصرحت بدفن الجثمان عقب ورود تقرير من مفتش الصحة بفحصه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.  

 

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بدأ الحادث بتلقي الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من ادارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى قضبان سكة حديد بشتيل، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أن الجثة لسائق قطار يدعى "مصطفى.ع.م" 57 سنة، وأن السبب وراء وفاته هو انزلاق قدمه أثناء نزوله من القطار فسقط ما بين العربة والرصيف، مما أدى إلى تهشم جمجمته وهي الإصابة التى أودت بحياته.


تم نقل الجثة إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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