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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد 444,109 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أنه بلغ إجمالي ما تم اعتماده لمحافظة بورسعيد حوالي 444,109 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي 2023 / 2024، حيث تتضمن برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء، واستكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين.

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وأشار اللواء عادل الغضبان، أن مشروعات الخطة الاستثمارية في بورسعيد تتماشى مع خطة البرامج والأداء المحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير التي تم وضعها بناء على رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضا المواطن، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت المشروعات المختلفة التي تدعم خطة التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد وتعمل على الارتقاء بالخدمات على كافة الأصعدة، لافتا أنه تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، لتحقيق الواجهة الحضارية التي تتماشى مع المشروعات القومية.

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