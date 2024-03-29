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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

وفاء مكي تنهار على الهواء بسبب ميار الببلاوي: دمرت حياتي ومستقبلي

صدى البلد

حلت الفنانة وفاء مكي في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، ودخلت في نوبة بكاء على الهواء بسبب هجوم الفنانة ميار الببلاوي عليها وتعمد تشويه صورتها، بالإضافة إلى تراجعها عن تصريحاتها بشأن تبرأتها في قضية تعذيب الخادمتين.


 

وقالت وفاء مكي: "دمرت حياتي ومستقبلي وهي اللي جريت على هند عاكف واتصلت بها الساعة 3 الفجر وقالت لها ضميري تاعبني وأنا بعمل عملية ومبنامش الليل".


 

وأضافت وفاء مكي: "مش هسيب حقي والقضاء سيفصل بيننا وسأطالب بعرض ميار على الطب الشرعي لإثبات صحة الجواب الذي أرسلته لي وأنا في السجن، وأنا مضربتهاش عشان تقول الحقيقية".

 

وأوضحت أنها تمتلك تنازلا عن القضية من الخادمتين، بالإضافة إلى جواب يعود لـ 23 سنة بخط يد الفنانة ميار الببلاوي أرسلته لها أثناء مدة حبسها جاء نصه "دليل براءتك معايا".


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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