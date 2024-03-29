موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2024

تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفين سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.



وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.



موعد إجازة عيد الفطر



ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر شوال 1445، يوم الاثنين 8 أبريل 2024، الموافق 29 رمضان (ليلة الشك) وفي حال ثبوت رؤية الهلال سينتهي شهر رمضان يوم الإثنين، ويكون موعد عيد الفطر هو الثلاثاء 9 أبريل 2024، أما إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية فسيتم شهر رمضان 30 يومًا، وبذلك يكون موعد عيد الفطر هو الأربعاء 10 أبريل 2024.

وفى وقت سابق أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لمرصد حلوان الفلكي، حساباته الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال 1445، حيث أنه من المتوقع أن يكون شهر رمضان 2024 هذا العام 30 يومًا، وبذلك يكون موعد أول أيام عيد الفطر هو يوم الأربعاء 10 إبريل المقبل.

تفاصيل إجازة عيد الفطر 2024

وستكون إجازة عيد الفطر 2024 ثلاث أيام للقطاع العام والخاص حيث تبدأ من يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 (أول أيام العيد) وتستمر حتى يوم الجمعة 12 إبريل المقبل (ثالث أيام عيد الفطر).

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024



وجري العادة ترحيل الاجازات الرسمية التي تتزامن مع الإجازات الأسبوعية وعليه من المتوقع ترحيل إجازة يوم الجمعة (التي توافق ثالث أيام عيد الفطر) إلى يوم الأحد أو تبكيرها إلى يوم الثلاثاء (وقفة العيد) وبذالك يحظى الموظفون بـ 5 أيام متتالية تأتي ضمن إجازة عيد الفطر (يومين عطلة أسبوعية+ 3 أيام العيد).

- يوافق يوم الأربعاء أول أيام العيد.

- يوافق يوم الخميس ثاني أيام العيد.

- يوافق يوم الجمعة إجازة ثالث أيام العيد وعطلة أسبوعية.

- السبت إجازة أسبوعية.

- الأحد أو الثلاثاء «وقفة العيد» (تعويضًا عن يوم الجمعة الذي يتوافق مع ثالث أيام عيد الفطر).

وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

وقد اوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.