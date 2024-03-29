بأسعار مخفضة.. منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بمراكز وأحياء بورسعيد في رمضان

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،علي إستمرار جهود المحافظة خلال شهر رمضان المعظم ، في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء ، و ذلك من خلال إقامة العديد من منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بمراكز و أحياء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية .

وأشار محافظ بورسعيد الي التنسيق المستمر مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك وفي أجازة عيد الفطر لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وشديد محافظ بورسعيد على تكثيف الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية والمطاحن لضمان توفر الدقيق والخبز وانتظام الإنتاج وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن .