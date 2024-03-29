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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير الأحياء القديمة في بورسعيد

تطوير الأحياء القديمة
تطوير الأحياء القديمة فى بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أن ما يتم من أعمال رفع كفاءة وتطوير بالمناطق السكنية القديمة في عدد من الأحياء خاصة الأكثر كثافة سكانية، ساهمت في إحداث نقلة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق سواء في مجال تطوير الطرق أو إنشاء وتطوير محطات الصرف الصحي، وزيادة المسطحات الخضراء ودهان واجهات العمارات السكنية ورفع كفاءة الإضاءة بهذه المناطق، خاصة في أحياء الزهور والضواحي، مؤكدًا علي قرب الانتهاء من تطوير منطقة فاطمة الزهراء ومنطقة السيدة خديجة التي تشهد أعمال رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحى جديدة، وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.

تطوير الأحياء القديمة فى بورسعيد

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وأكد محافظ بورسعيد ، علي المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير ورصف الطرق الجارية في جميع الأحياء، ومنها شارع الامين وستالنجراد والحراسات، والتنسيق المستمر بين كل الجهات المختصة والإسراع في معدلات العمل.

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وطالب محافظ بورسعيد بتكثيف أعمال النظافة المستمرة في كل الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، وإزالة الاشغالات، لافتاً الي التواجد الميداني في كل الأحياء، والعمل وفق خطة لإنهاء أي مظهر غير لائق يشوه الصورة الحضارية لبورسعيد، مشيرًا الي أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، فضلاً عن تكثيف الجهود لإنهاء العمل في عدد من المشروعات الخدمية، تماشيًا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كل المجالات.

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