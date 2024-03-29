مدرب بايرن ميونخ يكشف موقف هاري كين من المشاركة أمام دورتموند

أكد توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، أن هاري كين سيشارك في مباراة الفريق ضد بوروسيا دورتموند.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة بوروسيا دورتموند في الجولة 27 من الدوري الألماني يوم السبت المقبل.

وأكد توخيل أن أربعة لاعبين سيغيبون عن المباراة بسبب الإصابة، وهم: مانويل نوير وأليكساندر بافلوفيتش ورفاييل جيريرو وساشا بوي.

وكان هاري كين قد عاد للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة في كاحل القدم، والتي تعرض لها خلال مباراة مع دارمشتات في 16 مارس.

ويتصدر هاري كين قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 31 هدفا.