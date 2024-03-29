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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حقيقة صرف 700 جنيه معاشا شهريا للمطلقات والأرامل.. اعرف التفاصيل

معا ش شهري
معا ش شهري

تداول روابط موقع التواصل الاجتماعي، استمارة مكتوب عليها بيت الزكاة والصدقات، ويزعمون حصول من ترسلها من المطلقات والأرامل على معاش 700 جنيه من بيت الزكاة والصدقات المصري.

 

وأكد مصدر بالأزهر، أن هذا المنشور قديم ولا يوجد حالياً مثل ذلك، منبهاً على أن بيت الزكاة والصدقات يساعد الفقراء والمحتاجين، منوهًا بأنه تم إرسال «قافلة رمضان» إلى أهل غزة، مكوَّنة من 100 شاحنة عملاقة، وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء، لإدخالها إلى الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
 

الاستمارة المنتشرة

وحملت الاستمارة المزعومة وكتب عليها: «كل من يعرف مطلقات أو أرامل أو معاشه أقل من 2000ج أو محتاج يملأ الإستمارات دى ويرسلها لمشيخة الأزهر ليصرف 700ج شهريا من بيت الزكاة الدال على الخير كفاعله مع تحياتي للجميع».

 

والحقيقة أن بيت الزكاة والصدقات المصري الذي أكد أن تلك الاستمارة المتداولة غير صحيحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن بيت الزكاة يواصل صرف المنح المستحقة للفئات المستحقة للزكاة وفق قواعد وشروط محددة، وأن البيت لم يطلق أي مبادرات جديدة خلال الفترة الماضية وفي حال تم ذلك سيتم الإعلان عنه بصفة رسمية من خلال القنوات الرسمية الخاصة للأزهر الشريف.

 

وحذر المصدر من الزج باسم شيخ الأزهر وبيت الزكاة والصدقات في أي منح مالية والتي من ضمن أهدافها النصب على المواطنين أو مجرد جمع لايكات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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وكان الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء، وجَّه  بصرف ٥٠٠ جنيه إضافية على الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري، بمناسبة شهر رمضان المبارك ١٤٤٥هـ.

 

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له يوم 2 مارس، عن بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر مارس 2024م، متضمنة منحة شهر رمضان، لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة ومواجهة الغلاء.

 

وأشار «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانة الشهرية يندرج تحت برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها، كما يقدم البيت مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات علاجية أو ليس لديهم تأمين صحي.

 

 

 

 

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