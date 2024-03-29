إسرائيل تتعهد بـ تصعيد حملتها ضد حزب الله في أعقاب الضربات الأخيرة

في تطور مهم يشير إلى تكثيف العمليات العسكرية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن توسيع حملة البلاد ضد حزب الله، مما يشير إلى تحول استراتيجي من الدفاع إلى الهجوم.

وفي حديثه من القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد، ألمح غالانت إلى تورط إسرائيل المزعوم في الغارات الجوية الليلية في سوريا وأكد من جديد تصميم الدولة على ملاحقة عناصر حزب الله بلا هوادة. وأكد أن "إسرائيل تتحول من الدفاع إلى ملاحقة حزب الله، وسنصل إلى أي مكان يعمل فيه التنظيم، في بيروت ودمشق وإلى أماكن أبعد".

ويأتي البيان في أعقاب الأحداث الأخيرة التي أدت إلى تفاقم التوترات في المنطقة. وبحسب ما ورد قُتل قائد كبير في حزب الله في غارة بطائرة بدون طيار في جنوب لبنان، في حين أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية المزعومة في حلب السورية عن مقتل خمسة من مقاتلي حزب الله من بين إجمالي 38 ضحية.

وشدد غالانت، الذي راقب شخصياً الغارة التي استهدفت علي نعيم، نائب قائد وحدة الصواريخ في حزب الله، على مسؤولية حزب الله عن الوضع، وألقى اللوم بشكل مباشر على زعيمه حسن نصر الله. وقال: "المسؤول عن الأضرار الجسيمة في لبنان هو حزب الله والمسؤول عن الخسائر العديدة في جماعة حزب الله هو [حسن] نصر الله شخصياً. لقد قتلوا أكثر من 320 إرهابياً، وسندفع ثمن أي عمل". الذي يخرج من لبنان."

علاوة على ذلك، أكد غالانت استعداد إسرائيل للتصرف بشكل حاسم حيثما كان ذلك ضروريا. وأكد: "حيثما نحتاج إلى التحرك، سنتحرك"، مشددًا على التزام إسرائيل بضمان أمنها ومواجهة التهديدات المحتملة.

وتؤكد التطورات التي أشار إليها غالانت على تعميق ديناميكيات الصراع في المنطقة، حيث تشير إسرائيل إلى موقف أكثر عدوانية ضد حزب الله. ومع استمرار تصاعد التوترات، لا يزال يتعين رؤية آثار هذه التصريحات على المشهد الجيوسياسي الأوسع.