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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

صدى البلد

كشف الفنان هشام ماجد، عن بدايته العمل الفني مع الثنائي شيكو وأحمد فهمي قائلًا: "لما عملنا ورقة شفرة؛ كان كل واحد بيشتغل جنبه شغلانة مختلفة، وكنا سايبنها على الله، واول واحد ادالنا فرصة هو محمد حفظي، واول حاجة عملناها كانت أفيش وتقفيش، كنا بناخد على الحلقة على الكتابة 800 جنيه وتمثيل 300 جنيه، وشيكو كان رافض الشغل معانا وكان عايز يكمل مهندس، وهو كان عنصر مهم جدًا، وهو اقوى واحد فينا في التمثيل".

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وقال هشام ماجد، عن فكرة انفصال الثلاثي، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "احنا صحاب من الجامعة، ولما جينا نعمل الرجل العناب فيلم، بعد ما عملناه مسلسل خلاص، اتفقنا ان احمد فهمي هو اللي هيكتب هو وشريف نجيب بس، عشان ميحصلش مشاكل، ولما فهمي كتب الفيلم، انا وشيكو كنا عندنا اعتراضات على الفيلم، وفهمي شاف ان ده عدم تقدير له، فـ قفشنا في الجزء ده، وقررنا اننا منعملش الفيلم سوا، وفهمي قرر انه ينفصل ويشتغل لوحده".

أضاف هشام ماجد، قائلًا: "كان بقالنا كتير بيحصل خناقات بس ومبتبانش للناس، وطول الوقت كان فيه اختلافات، ومفيش فرقة مبيحصلش فيها اختلافات، ومحدش بيكمل، وقليل اللي بيكمل، يعني بيتلز مكملوش، واما حصل نفس الكلام، وبرضو بنتخانق انا وشيكو بس مبتوصلش اننا ننفصل، وممكن نشتغل مع بعض احنا التلاتة، بس منرجعش نبقى فرقة تاني، لان خلاص كل واحد عمل شغل لوحده ونجح".

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