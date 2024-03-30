خبط على جارك.. شباب قرية دمرو بالغربية يدعمون الفقراء في رمضان|صور وفيديو

شهدت قرية دمرو التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة والسعادة بين صفوف الأسر والعائلات عقب تدشين مبادرة "خبط علي باب جارك " التي دشنها مجموعة من الشباب لتجهيز وجبات افطار الصائمين طوال شهر رمضان المبارك وتوزيعها على الأسر المتعففة ورسم البهجة على وجوههم.



"المبادرة الخيرية جاءت من قلوبنا ودعما لكل الأسر والعائلات الأكثر احتياجا وده واجبنا ناحية أهلنا وناسنا " بتلك الكلمات أعرب حسين عقل أحد شباب المبادرة لافتا بقوله "مبادرة خبط علي باب جارك الهدف منها التعاون خلال شهر رمضان وطوال أيام السنة والحمد لله ربنا كرمنا بتوزيع أكثر من 500 وجبة إفطار للصائمين وتوزيعها علي المارة والأسر داخل منازلهم " .

وتابع "عقل" بقوله "سنواصل ايد بايد نساعد اهلنا في قرية دمرو وحاليا بنواصل تسليم دفعات أكثر من 600 شنطة رمضانية تحوي كافة السلع الغذائية والاستراتيجية لكل أسرة محتاجة " .



من ناحية أخري أكد "محمد عبد الله " أن مبادرة "خبط علي باب جارك " لاقت رضا واستحسان العشرات من الأسر والعائلات الكبرى بذات القرية مشيرا أن تنفيذ المبادرة دفع أهل وفاعلي الخير وبعض رجال الأعمال إلي تبرع وتوفير الغلال واللحوم والدواجن التي تعد في تجهيز وجبات افطار الصائمين" .



كما باشر بقوله :"شكرا لكل من دعمنا وساعد في رسم السعادة في قلوب كافة الأسرة المحتاجة ويكفينا فخرا إحساسنا بالروح التعاون وتدشين المبادرة الخيرية لكافة الأسر والعائلات المتعففة" .

الجدير بالذكر أن مبادرة "خبط علي باب جارك" قد نالت رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على مستوي محافظة الغربية وأصبحت قدوة لـ اهالي قري ومراكز المحافظة طوال أيام شهر رمضان الفضيل .

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