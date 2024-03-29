نتائج مذهلة عند شرب الدوم يوميا

يعد الدوم من العصائر الطبيعية الشائعة في البلاد العربية والشرقية خاصة خلال شهر رمضان.

ووفقا لما جاء في موقع ويب ميد نعرض لكم اهم فوائد تناول عصير الدوم يوميا والأضرار الناتجة عنه.

محاربة الالتهابات

يحتوي الدوم على مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الالتهابات في الجسم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الدوم على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

تقوية جهاز المناعة

يحتوي الدوم على فيتامين سي الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.

خفض ضغط الدم

يحتوي الدوم على البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم.

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تحسين صحة القلب

يحتوي الدوم على مضادات الأكسدة والبوتاسيوم التي تساعد على تحسين صحة القلب ومنع أمراض القلب.

تعزيز صحة العظام

يحتوي الدوم على الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام ومنع هشاشة العظام.

محاربة السرطان

أظهرت بعض الدراسات أن الدوم قد يساعد في محاربة بعض أنواع السرطان.

علاج البواسير

يستخدم الدوم تقليدياً لعلاج البواسير.

علاج الإسهال

يستخدم الدوم تقليدياً لعلاج الإسهال.

تحسين صحة الشعر

يحتوي الدوم على فيتامين E الذي يساعد على تحسين صحة الشعر وجعله أكثر لمعاناً.

ترطيب البشرة

يحتوي الدوم على فيتامين A الذي يساعد على ترطيب البشرة ومنع جفافها.

محاربة التجاعيد

يحتوي الدوم على مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

تفتيح البشرة

يستخدم الدوم تقليدياً لتفتيح البشرة خاصة فى الوصفات الطبيعية

الآثار الجانبية للدوم:

يعاني بعض الأشخاص من بعض الآثار الجانبية مثل الغثيان والقيء والإسهال والإمساك والحساسية ويجب على النساء الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل تناول الدوم.

