الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي في منطقة ستافروبول

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الجمعة إحباط هجوم إرهابي في منطقة ستافروبول بمشاركة مهاجرين من آسيا الوسطى.

قالت وكالة تاس الروسية في بيان: "تم إيقاف الأنشطة الإرهابية لثلاثة أشخاص من إحدى دول آسيا الوسطى، كانوا يخططون لارتكاب عمل إرهابي عن طريق تفجير في أحد الأماكن المزدحمة في إقليم ستافروبول".

في السابق، تم إحباط هجوم إرهابي في منطقة سامارا، بعد تفجير أحد الأشخاص نفسه عن طريق الخطأ أثناء اعتقاله ولم تقع إصابات بين قوات الأمن الروسي والمدنيين.

في 22 مارس الجاري، أعلن الأمن الروسي عن اعتقال سبعة من سكان موسكو الذين كانوا يعتزمون إنشاء خلية إرهابية.

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى عدم نسيان الخونة المشاركين في مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية ومعاقبتهم.