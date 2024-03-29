لن تخطر ببالك .. 4 أشياءهتريحك من تعب الحموضة بعد الفطار

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الحموضة الشديدة بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان خاصة من يكثرون من الحلويات أو القهوة والشاي.



نعرض 4 وصفات طبيعية رخيصة لعلاج الحموضة وذلك وفقا لما جاء في موقع health.

شاي البابونج

يُعدّ شاي البابونج من الأعشاب التي تُستخدم تقليدياً لعلاج عسر الهضم واضطرابات المعدة، بما في ذلك الحموضة.

صودا الخبز

يمكن لخلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء أن يساعد على تحييد حمض المعدة وتخفيف أعراض الحموضة.

عصير الصبار

يُعتقد أن عصير الصبار له خصائص مضادة للالتهابات وتهدئ المعدة، مما قد يساعد في تخفيف أعراض الحموضة.

عصير الصبار بالعسل

خل التفاح

يُعتقد أن خل التفاح يساعد على تحسين الهضم وتنظيم مستويات الحموضة في المعدة، لكن يجب تخفيفه بالماء قبل تناوله.

الألوفيرا

يُعتقد أن الألوفيرا لها خصائص مضادة للالتهابات وتهدئ المعدة، مما قد يساعد في تخفيف أعراض الحموضة.