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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمود عباس: لا بد من تسلم دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الجمعة، ضرورة تسلم الدولة مهامها في قطاع غزة مثلما الحال في الضفة الغربية.

وطالب الرئيس الفلسطيني خلال مباحثات هاتفية مع نظيره البلغاري رومن راديف، بضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع آليات لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة بالكامل، ومنع التهجير، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وجدد عباس التأكيد على ضرورة سرعة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ووقف جميع الأعمال الأحادية في الضفة والقدس، واستلام دولة فلسطين مهامها في غزة كما هو في الضفة، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة والمزيد من اعتراف الدول بدولة فلسطين.

وهنأ الرئيس البلغاري نظيره الفلسطيني، خلال الاتصال الهاتفي بينهما، بشهر رمضان المبارك، معربا عن أمله في نهاية الحرب، وأن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، وأن تنعم جميع شعوب المنطقة بالسلام والاستقلال، وتحقيق حقوقه الوطنية.

وأطلع عباس، راديف، على آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني فورا، مؤكدا عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، والعمل على تطويرها في كافة المجالات

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