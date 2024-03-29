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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سعاد صالح: لا يجوز للشخص كتابة أملاكه بالكامل لابنته الوحيدة

سعاد صالح
سعاد صالح

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال هل يجوز للشخص أن يكتب أمواله وميراثه كله لابنته الوحيدة؛ حتى لا يرث أحد أخواته في ميراثه".

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هذا الأمر "حرامًا .. حرامًا.. حرامًا.. وأن الله حدد الميراث، ولا يجوز لأحد أن يخالف كلام الله، والله قال:"  آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما".

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الشخص قبل الوفاة من الممكن أن يري هذا الشخص ضار، ولكن بعد الوفاة يكون هو من يقف بجوار أولاد الشخص الميت. 

ولفتت إلى أن الشخص من الممكن أن يهب كل ثروته لابنته الوحيدة في حياته، ولكن يعاقب في الآخرة، وهناك اختلاف بين الميراث والهبة، فالميراث تمليك من الله للعباد، والشخص يحرم من الميراث إذا كان قاتل، أو إذا كان هناك اختلاف في الدين.

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سعاد صالح: لا يجوز للشخص كتابة أملاكه بالكامل لابنته الوحيدة


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