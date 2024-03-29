الإليزيه: ماكرون يبلغ رئيس السنغال المنتخب برغبته في «تكثيف الشراكة»

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة 29 مارس 2024 للرئيس السنغالي المنتخب باسيرو ديوماي فاي عن "رغبته في مواصلة وتكثيف الشراكة بين السنغال وفرنسا".

وبحسب بيان قصر الإليزيه، هنأ ماكرون نظيره السنغالي بفوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الجاري، خلال أول مكالمة هاتفية بينهما، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وكرر الرئيس الفرنسي "تهانيه الحارة" التي نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، مساء الإثنين، عقب إعلان فوز باسيرو ديوماي فاي، و"رحب بالسير السلس لهذه الانتخابات وبالاختيار السيادي للشعب السنغالي".