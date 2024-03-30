سوبر هاتريك نجم الأهلي السابق.. عجمان يفوز على اتحاد كلباء بالدوري الإماراتي

خسر اتحاد كلباء أمام ضيفه عجمان 2-4، ضمن الجولة 17 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة، وتراجع للمركز 12، بينما رفع عجمان رصيده ل17 نقطة، وصعد للمركز 11.

جاءت المباراة سجالا بين الفريقين، وفي الوقت الذي سيطر فيه اتحاد كلباء، افتتح عجمان التسجيل في الدقيقة 17، برأسية قوية من لاعبه المغربي وليد أزارو، بعد هجمة سريعة، وكرة عرضية من الجانب الأيسر.

وعاد اتحاد كلباء، وسيطر على المباراة بشكل جيد، وأدرك التعادل في الدقيقة 26، برأسية قوية من عبد العزيز حمد، بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن.

ثم نجح لياندرو، في إضافة الهدف الثاني لاتحاد كلباء في الدقيقة 41، من متابعة جيدة لركلة ركنية لعبت من الجانب الأيسر، وسقطت خلف المدافعين،

ورفض اللاعب الاحتفال بالتسجيل في مرمى فريقه السابق عجمان.

وتلقى اتحاد كلباء، ضربة موجعة في الدقيقة 57، بطرد لاعبه عبد العزيز حمد، واستفاد عجمان من النقص العددي لأصحاب الأرض في الدقيقة 65، في تسجيل هدف ثان برأسية من وليد أزارو.

وعاد أزارو، وسجل الهدفين الثالث بكرة رأسية، والرابع بتسديدة قوية لعجمان "سوبر هاتريك" في الدقيقة 73 و88.