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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد تصريحاتها مع عمرو أديب.. والد ياسمين صبري يفجر مفاجأة عن شقيقتها الفرنسية

صدى البلد

حلت الفنانة ياسمين صبرى ضيفة مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج بودكاست وأثارت حالة من الجدل الواسع بتصريحاتها عن أسرتها خلال الحلقة.


 

وتسببت تصريحات ياسمين صبري فى خروج والدها أشرف صبرى عن صمته مجددا للكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل وهى شقيقة ياسمين صبرى الفرنسية.

 

وقال أشرف صبرى : بعد الواحد ما كبر ويشوف ولاده يحمد ربنا اتربوا كويس رغم أننا طبقة متوسطة عاشوا في بيت ابوهم وبناتي كانوا في مدرسة انجليزية بتاعة الطبقة المتوسطة وكنت مهتم تكون مربيتهم فلبينية عشان يتكلموا اللغة الإنجليزية كويس بتاعة الطبقة المتوسطة واشتغلت طبيب واتعلمت بره عشان انجح اولادي في الطبقة دي وابني كان في مدرسة فيكتوريا.

 

وأضاف أشرف صبرى : دلوقتي ابني في أمريكا بيشتغل بعد ما جوزته الحمد لله ونرمينة بنتي جوزها دكتور اطفال من الطبقة المتوسطة والتانية فنانة – يقصد ياسمين - وعندي بنت أخرى فرنساوية كنت بفسحهم دايما في اليخت بتاعي الصغير بتاع الطبقة المتوسطة! ولما باتفرج علي حفيدتي اما بافرح ومنتظر عم بلال يجيب ولي العهد يارب وكلهم بيحبوا ابوهم والكسندرا حتتجنن وتيجي مصر لأنها مع أمها في فرنسا عشان تقعد مع أبوها وهي الوحيدة البعيدة لكنها لها أم محترمة تعرف تخلي ابوها رمز حتى لو بعيد ومنتظر وصولها بفارغ الصبر.


 

وأنهى أشرف صبرى كلامه قائلا : احيانا يطلع عيل من عيالك براوي وناكر للجميل ويتكلم كأنه بيمثل فيلم كله اختراعات لكن دي سنة الحياة المهم إنهم كويسين وبخير واحب اوضح اننا كنا سعداء في الطبقة المتوسطة دلوقتي الحمدلله انتقلنا إلى الطبقة الأقل من المتوسطة وربنا يستر ما ننزلقش إلى تحت الأرض.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

ياسمين صبري عمرو أديب أشرف صبري

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