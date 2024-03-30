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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يحتاج 24 شهرا لعبوره.. أطول مسار في العالم يقع في هذه الدولة

صدى البلد

تفتخر كندا بواحدة من أكثر مساعي المشي لمسافات طويلة طموحًا في العالم وهو مسار ترانس كندا، فقد تمتد شبكة المسارات هذه على مسافة تزيد عن 16000 ميل، وتوفر رحلة العمر، حيث تعبر مناظر طبيعية متنوعة من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ وحتى المحيط القطبي الشمالي.

لا يعد مسار ترانس كندا مجرد مسار فردي ولكنه عبارة عن شبكة من المسارات المختلفة والممرات الخضراء والممرات المائية والطرق التي تربط المجتمعات وتعرض المناظر الخلابة للبلاد.

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يدير هذا المسار فريق متخصص، وهو متاح لغالبية الكنديين، ويبدأ المسار رحلته الملحمية خارج متحف السكك الحديدية الساحلي في سانت جونز، نيوفاوندلاند، ويتعرج عبر ألبرتا إلى إدمونتون ثم عبر المناظر الطبيعية الرائعة في كولومبيا البريطانية إلى يوكون.

تشمل المحطات الجديرة بالملاحظة وجهات نظر خلابة مثل تلك الموجودة في بانف.

على الرغم من أن المشي لمسافات طويلة عبر مسار ترانس كندا بأكمله يعد أمرًا شاقًا، إلا أن العديد من المغامرين يختارون السير عليه، والاستمتاع بتنوع التجارب على طول الطريق.

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بالنسبة لأولئك الذين لديهم الجرأة الكافية للقيام بالرحلة بأكملها، فإن التحدي هائل، ويتطلب حوالي 26 شهرًا لإكمالها بمعدل متوسط ​​يبلغ 18.6 ميلًا في اليوم.

وبفضل مزيجها من الجمال الطبيعي والتراث الثقافي والحجم الهائل، فإنها تمثل منارة للباحثين عن المغامرة في جميع أنحاء العالم، وتدعوهم للشروع في رحلة استكشاف تمتد لمسافة 16000 ميل.

كندا

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