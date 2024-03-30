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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي أوكراني في بيلجورود

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 30 مارس 2024 إحباط هجوم إرهابي أوكراني على منطقة بيلجورود، حسص أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في سماء بيلجورود.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في روسيا في الساعة 08:00 بتوقيت موسكو، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي مساء أمس الجمعة إحباط هجوم إرهابي في منطقة ستافروبول بمشاركة مهاجرين من آسيا الوسطى.

وقالت وكالة تاس الروسية في بيان: "تم إيقاف الأنشطة الإرهابية لثلاثة أشخاص من إحدى دول آسيا الوسطى، كانوا يخططون لارتكاب عمل إرهابي عن طريق تفجير في أحد الأماكن المزدحمة في إقليم ستافروبول".

في السابق، تم إحباط هجوم إرهابي في منطقة سامارا، بعد تفجير أحد الأشخاص نفسه عن طريق الخطأ أثناء اعتقاله ولم تقع إصابات بين قوات الأمن الروسي والمدنيين.

في 22 مارس الجاري، أعلن الأمن الروسي عن اعتقال سبعة من سكان موسكو الذين كانوا يعتزمون إنشاء خلية إرهابية.

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى عدم نسيان الخونة المشاركين في مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية ومعاقبتهم.

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