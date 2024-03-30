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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تسجل 10 زلازل خلال 24 ساعة

ارشيفي
ارشيفي

أفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا بأنه تم تسجيل 10 هزات ارضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت محطات رصد الزلازل في تونس امس الجمعة زلزالا في حدود الساعة العاشرة صباحًا و14 دقيقة بتوقيت البلاد.

ووفق ماصدر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، فقد بلغت قوة الزلزال المسجلة 4.3 درجات على مقياس ريختر، حيث حدد مركزها حسب التحاليل الأولية في عرض سواحل قليبية ومنزل تميم من ولاية نابل (شمال شرقي) تونس.


و تعرف تونس بين الحين والآخر زلازل خفيفة ومتواترة، وبحسب معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي، فقد تم خلال شهر فبراير 2024 تسجيل زلزال قوتها 3.4 درجات على مقياس ريختر بخليج قابس شمال شرق مدينة غنوش.

أما في شهر يناير 2024، فقد تم تسجيل 5 زلازل في كل الروحية من سيدي بوزيد وقفصة والقيروان وجزيرة قرقنة.
 

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