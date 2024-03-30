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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار أعمال التطوير بشوارع مركز البداري برصف شارع الضرائب

أعمال الرصف بمركز
أعمال الرصف بمركز البداري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال التطوير بشوارع مركز ومدينة البداري ، ضمن خطة المحافظة 2023/2024 وذلك لرفع كفاءة وتطوير الطرق والشوارع لتسهيل النقل والانتقال بين المراكز والقرى لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ورفع العبء عن كاهلهم ووفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر.

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وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري رصف شارع الضرائب خلف مجلس مدينة البداري عقب تنفيذ أعمال نظافة وإزالة التعديات ورفع الاشغالات وفرش ووضع التربة الزلطية ودكها وتسويتها تمهيداً لوضع الطبقة الأخيرة للرصف ونهو تلك الأعمال بطريقة سليمة مع مراعاة جودة الأعمال للحفاظ على المواطنين من حوادث الطرق وإظهاره بالشكل الجمالي ، مشيراً إلى ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لمراحل العمل من محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وبمشاركة حافظ جلال حافظ وعلاء الناظر نائبي رئيس المركز للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المقررة وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كمسئولي الاشغالات والمرافق والرصف وبالتنسيق مع شركات المرافق للتأكد من الإنتهاء من كافة أعمال البنية التحتية كخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.

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