32 مليون شخص في أمريكا على موعد مع حدث نادر بهذا التوقيت

أكثر من 32 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها على موعد مع مشهد فلكي نادر: كسوف كلي للشمس في 8 أبريل. و تمول وكالة ناسا مجموعة من مشاريع علوم المواطن لتمكين الجمهور الأمريكي من المساهمة في دراسة هذا الحدث الاستثنائي.

وتُعد هذه فرصة فريدة للعلماء لدراسة آثار الكسوف الشمسي على الأرض، والتي لن تتكرر بنفس الحجم في أمريكا الشمالية حتى يحدث كسوفان كليان للشمس في عامي 2044 و 2045.

4 مشاريع علمية بسيطة يمكنك المشاركة فيها:

مراقبة ردود فعل الحيوانات الغريبة: يهدف مشروع "Eclipse Soundscapes" إلى تسجيل أصوات الحيوانات والطيور والحشرات أثناء الكسوف لدراسة كيفية تفاعل الحياة على الأرض مع ظاهرة الكسوف الكلي.

يمكن للمشاركين استخدام جهاز تسجيل "AudioMoth" لالتقاط الأصوات في البيئة ومساعدة الباحثين في الإجابة على سؤال رئيسي: هل تتصرف الحيوانات الليلية والنهارية بشكل مختلف أو تصبح أكثر أو أقل صوتًا أثناء الكسوف الكلي للشمس؟ يستند المشروع إلى دراسات مماثلة أجريت خلال الكسوف الكلي للشمس في عامي 1932 و 2017.

قياس التغيرات في الغطاء السحابي ودرجة الحرارة: هناك الكثير من الحديث عن احتمال سوء الأحوال الجوية أثناء الكسوف الكلي للشمس القادم، ولكن القليل جدًا عن كيفية تأثير وصول ظل القمر على خفض درجة الحرارة والتسبب في تغير الغيوم وحتى اختفائها.

في هذه التجربة، يُطلب من المشاركين داخل وخارج مسار الكسوف الكلي تسجيل التغيرات في الغطاء السحابي ودرجة الحرارة قبل وأثناء وبعد الكسوف باستخدام تطبيق "GLOBE Observer". يمكن أن تساهم النتائج في الفهم العلمي لظاهرة الكسوف وتأثيرها على أنماط الطقس.

تحديد شكل الشمس بدقة: تُعرف آخر قطرات ضوء الشمس المرئية حول الحافة الخلفية للقمر باسم "حبات بيلي".

تحدث هذه الظاهرة عندما يضيء ضوء الشمس عبر وديان وجبال القمر، كاشفًا عن تضاريسه. هذا معروف بالفعل لعلماء الفلك بفضل مركبة استطلاع القمر التابعة لناسا. ما هو غير معروف هو الشكل التفصيلي للقرص الشمسي.

سيقوم تطبيق مجاني للهواتف الذكية، "SunSketcher"، بتجميع بيانات التوقيت الدقيق لـ "حبات بيلي"، والتي ستحدد بدورها الحجم والشكل الدقيقين للشمس.

يحتاج المراقبون - الذين يجب أن يكونوا في مسار الكسوف الكلي - إلى تشغيل التطبيق وتوجيه كاميرا الهاتف الذكي تقريبًا نحو الشمس قبل دقائق قليلة من الكسوف الكلي.

دراسة كتلة الشمس: ترمي الشمس "نفثات البلازما" إلى الفضاء طوال الوقت، لكن علماء الفيزياء الشمسية لا يعرفون مقدار كتلة الشمس التي تغادرها.

يتطلب معرفة ذلك صورًا للتاج السفلي، والتي لا يمكن التقاطها إلا أثناء الكسوف الكلي للشمس.

بالنسبة لمشروع "Eclipse Megamovie 2024"، سيقوم حوالي 100 متطوع مدرب، يستخدم كل منهم كاميرا وحامل ثلاثي القوائم، بالتقاط أكثر من 1000 صورة من جميع أنحاء مسار الكسوف الكلي.

ومع ذلك، في تكرار لكيفية عمل نفس التجربة في عام 2017، سيقوم المشروع أيضًا بتجنيد "مراقبي الكسوف" العاديين الذين يرغبون في المساهمة بصورهم.

كل ما تحتاجه هو النوع الصحيح من الكاميرا والحامل ثلاثي القوائم والعدسة الموصوفة في الموقع الرسمي للمشروع.

تذكر، بغض النظر عن مكان وجودك، وبغض النظر عن الطريقة التي تختار بها أن تكون عالم مواطن أثناء الكسوف، اجعل السلامة أولويتك الأولى.

لا تحدق أبدًا في الشمس بالعين المجردة، إلا خلال لحظة الكسوف الكلي القصيرة. حافظ على سلامتك، وحافظ على فضولك، واستمتع بواحدة من أعظم عجائب الطبيعة.