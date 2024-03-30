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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة منذ 221 عامًا.. مشهد طبيعي نادر لظهور جيلين من الزيز العملاق

صدى البلد

تستعد أسراب ضخمة من الزيز الدوري للظهور من الأرض في وقت واحد في الولايات المتحدة، في ظاهرة لم تحدث منذ 221 عامًا، للمشاركة في موسم تزاوج صاخب.

سيشمل هذا الحدث النادر جيلين من أكبر أسراب الزيز، وهما الجيل الثالث عشر والتاسع عشر، واللذان سيظهران معًا بأعداد هائلة بعد أن عاشا تحت الأرض لمدة 17 و 13 عامًا على التوالي.

توجد أجيال الزيز الدوري فقط في شرق أمريكا الشمالية. عندما تظهر أخيرًا بعد فترة طويلة من النمو تحت الأرض، فإنها تفعل ذلك بأعداد هائلة. 

وبمجرد خروجها من الأرض، تعيش يرقات الزيز، المعروفة باسم الحوريات، على عصارة جذور الأشجار قبل أن تظهر في مرحلة البلوغ للتزاوج - وهو عرض صاخب ومحموم يحدث على مدى عدة أسابيع.

حدث هذا المشهد الطبيعي النادر بشكل لا يصدق آخر مرة في عام 1803، عندما كان توماس جيفرسون رئيسًا، ولن يحدث مرة أخرى حتى عام 2245.

على الرغم من وجود أكثر من 3000 نوع من الزيز، إلا أن سبعة أنواع فقط هي زيز دوري. من بين هؤلاء، ثلاثة لديهم دورات حياة مدتها 17 عامًا، وأربعة لديهم دورات حياة مدتها 13 عامًا. 

تتمتع الزيز الدورية بدورات حياة أطول بكثير من الزيز غير الدوري، الذي ينضج كل صيف ويوجد في جميع أنحاء العالم.

قام العلماء في جامعة كونيتيكت بتعيين نشاط جيل الزيز في قاعدة بيانات مشروع الزيز الدوري، والتي تظهر أن الجيل المزدوج سيبدأ في الظهور في أواخر أبريل 2024 وسيستمر لعدة أسابيع.

وقال كريس سيمون، الأستاذ في قسم البيئة وعلم الأحياء التطوري بجامعة كونيتيكت وأحد العلماء الذين يديرون قاعدة البيانات: "ستظهر مليارات، بل تريليونات، من الزيز في نفس الوقت عبر 17 ولاية".

على الرغم من الكميات الهائلة من الحشرات التي ستظهر، إلا أن الظهور المشترك للجيلين الثالث عشر والتاسع عشر من غير المرجح أن يبدو مختلفًا كثيرًا عن ظهور الزيز الدوري الآخر. 

وذلك لأنه، في الغالب، لن يظهروا من نفس المواقع. هناك منطقة غابات صغيرة فقط في سبرينغفيلد، إلينوي، حيث قد يظهر الجيلان معًا.

وقال جون كولي، مؤسس مشروع الزيز الدوري وأستاذ في قسم البيئة وعلم الأحياء التطوري بجامعة كونيتيكت: "لن تتداخل الأجيال بشكل كبير بسبب الانتشار في خطوط العرض.

 ولكن سيكون هناك الكثير من الزيز ... تمامًا كما يوجد الكثير من النمل والذباب. الحشرات تأتي بأعداد كبيرة".

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