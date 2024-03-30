اكتشاف أكبر كتلة ذهب في إنجلترا بواسطة جهاز كشف معادن

اكتشف رجل أكبر كتلة ذهب تم العثور عليها في إنجلترا على الإطلاق باستخدام جهاز كشف معادن معيب.

عثَر ريتشارد بروك، وهو من مستخدمي أجهزة كشف المعادن، على قطعة الذهب في مايو الماضي أثناء استكشافه شروبشاير، وهي مقاطعة في غرب إنجلترا، على الرغم من وصوله متأخرًا إلى لقاء مع زملائه من صائدي الكنوز واستخدامه جهاز كشف قديم، وفقًا لما ذكرته صحيفة "The Guardian".

بعد حوالي 20 دقيقة من بدء بحثه، اكتشف بروك، الذي يستخدم جهاز كشف المعادن منذ 35 عامًا، الكتلة الذهبية. تزن قطعة الذهب 2.3 أونصة (64.8 جرامًا) وهي أكبر من ربع دولار تقريبًا، وفقًا لما ذكرته شبكة "CNN".

وقال بروك لصحيفة "The Guardian": "كان الجهاز الذي كنت أستخدمه معطلاً إلى حد كبير - كان يعمل بنصف طاقته فقط. هذا يدل على أنه لا يهم حقًا نوع المعدات التي تستخدمها. إذا كنت تمشي فوق الاكتشاف وتنتبه لما قد يكون كامنًا تحت التربة، فهذا يحدث فرقًا كبيرًا".

ونظرًا للظروف، قال بروك إنه "لم يصدق ذلك". ومع ذلك، لا يزال كيفية وصول الذهب إلى هناك لغزًا.

تقوم شركة "Mullock Jones"، وهي دار مزادات مقرها شروبشاير، حاليًا بتلقي عروض أسعار للكتلة الذهبية كجزء من مزاد عبر الإنترنت، ينتهي في 1 أبريل. ومن المتوقع أن تُباع الكتلة الذهبية مقابل 37800 دولار على الأقل (30 ألف جنيه إسترليني).

وقال بن جونز، وهو مزاد علني وخبير تقييم في "Mullock Jones"، لشبكة "CNN" إن الكتلة الذهبية تعتبر "اكتشافًا نادرًا". وقال: "يحتوي الموقع على خط سكة حديد/طريق قديم وبقايا من الحجر الويلزي بداخله. لذلك هناك مجموعة متنوعة من الاحتمالات لكيفية وصوله إلى هناك".

في وقت من الأوقات، كانت أجزاء من المنطقة مغمورة بمحيط ما قبل التاريخ، كما يتضح من العديد من قطع المرجان التي تم اكتشافها هناك، وفقًا لما ذكرته شبكة "CNN".

وذكرت شبكة "CNN" أن أكبر كتلة ذهب تم العثور عليها في المملكة المتحدة على الإطلاق تزن 4.3 أونصة (121.3 جرامًا). تم سحب هذه الكتلة من نهر اسكتلندي في عام 2019.