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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قصة مروعة.. مقدم تلفزيوني يلتقي بطائفة هندوسية تأكل لحوم البشر| تفاصيل

صدى البلد

التقى مخرج تلفزيوني طائفة هندوسية تأكل لحوم البشر؛ حيث أطعموه قطعة من دماغ بشري مطبوخ وفركوا وجهه برماد جثث بشرية.

وقام رضا أس лан، مقدم البرامج على قناة CNN، حتى بشرب رشفة من جمجمة بشرية خلال مواجهته المروعة مع طائفة أغوري الرحالة في الهند، والتي لا تزال تتغذى على لحوم الموتى، قبل أن يفر هاربا بيأس من آكلي لحوم البشر الذين أصبحوا أكثر تقلبًا.

وقال أسلان: "تريد أن تعرف طعم دماغ رجل ميت؟ إنه فحم. لقد تم حرقه بالكامل!"

بدأ الأمر يأخذ منحنى مرعبًا عندما أجبر غورو أغوري أسلان على وضع تاج مصنوع من عظام بشرية على رأسه. بدا أسلان غير مرتاح للغاية، وسأل زعيم الطائفة: "لماذا يخاف الناس على الجانب الآخر من النهر من أغوري؟"

ورد الزعيم بإيماءات مخيفة وبكلام غير مترابط: "هل نأكل الأحياء؟ هل أريك عن طريق أكل لحمي الخاص؟ حينها يمكنك أن تسميني أغوري."

وبمجرد أن فتح أسلان فمه لطرح سؤال آخر، سرعان ما قام غورو آكل لحوم البشر بإسكاته، ووجه له تهديدًا مروعًا: "سأقطع رأسك إذا استمررت في الكلام كثيرًا!"

ثم شرع زعيم أغوري في أكل برازه ورميه على فريق التصوير، مما دفع أسلان إلى إعلان المقابلة كارثة والفرار بحثًا عن الأمان. قال لفريقه: "أعتقد أن هذا ربما كان خطأ. ربما يمكن لأحد أن يصرفه ثم أغادر ببساطة".

"يمكنني أن أكون مهذبًا، يمكنني أن أكون مهذبًا جدًا حيال ذلك."

تؤمن مجموعة أغوري بنقاء الجسد البشري، وترفض نظام الطبقات الهندوسي الذي يعتبر أفرادًا معينين من المنبوذين. وبينما يعبدون الإله الهندوسي شيفا، فإن ممارسات أغوري تُعتبر متناقضة مع الهندوسية الأرثوذكسية.

يؤمن أغوري بالزهد، وهو نمط حياة ينكر فيه الفرد الملذات الحسية ويسعى بدلاً من ذلك إلى تحقيق أهداف روحية. تعبد الطائفة بشكل رئيسي بهايرافا، وهو شكل شيفا المرتبط بالموت.

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