تقديرا لعطائهم.. حماة الوطن في بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد برئاسة المهندس محمد سلامة أكبر حفل لتكريم الأمهات المثاليات بمحافظة بورسعيد بمشاركة شخصيات عامة وكوادر الحزب.

وقالت إيمان فوزي منسق الاحتفالية ورئيس لجنة الأنشطة والرحلات بأمانة بورسعيد، إنه جرى تكريم7 من الأمهات بمناسبة عيد الأم المثالية السنوي، بعد الإعلان عن مسابقه لاختيار الام المثالية تقدم من خلالها 95 ام وتم بحث قصصهم من خلال لجنه متخصصه برئاسة الأستاذة ايمان فوزى لاختيار السيدات المكافحات والتي تنطبق عليهم شروط المسابقة لتكريمهم ورد الجميل لهم بعد سنوات عديدة من الجهد والتعب.



تقديرا لعطائهم حماة الوطن فى بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات 1000284387 1000284519 1000284396 1000284399 1000284483 1000284486 1000284417 1000284408 1000284549 1000284495 1000284411

واضافت منسق احتفالية حماة وطن بورسعيد أنه تم تكريمهم بدروع وجوائز مالية بعد الاحتفال بهم من خلال تقديم فقرات لفريق عجميات وشعر تعبيرًا عن حب الأم ودورها الكبير في المجتمع، وسط أجواء من الفرح والبهجة التي امتلأت وجوه الحضور سواء السيدات المُكرمات أو أبناؤهن الذين حرصوا على الحضور وتسلم الجائزة إلى جانب والدتهم ثم تم السحب علي جائزة عمرة فازت بها السيدة هدي السيد عازي

تخلل الحفل قصص كفاح تلك الأمهات وهن السيدات : حنان محمد محمود دياب ، سلوي محمد احمد علي ، عزه يوسف مصطفي بيرم، السيدة منسي محمد الصواف، هويدا مسعد ابو الوفا، عبير احمد احمد العزب ،هدي السيد عازي

وفي نهايه الحفل قام أبناء الأمهات المثاليات بإهداء درع للمهندس محمد سلامة امين عام الحزب بمحافظة بورسعيد للتعبير عن شكرهم وتقديرهم لما قدمه لامهاتهم



ومن جانبه قال المهندس محمد سلامة امين عام الحزب بمحافظة بورسعيد أن الاحتفالية جاءت لرد ولو جزء بسيط من جميل الأمهات المثاليات التي كافحت وصابرت من أجل تربية أبنائها وان كل الأمهات البورسعيديه يستحقون التكريم .