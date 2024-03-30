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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديرا لعطائهم.. حماة الوطن في بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات

تقديرا لعطائهم حماة
تقديرا لعطائهم حماة الوطن فى بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد برئاسة  المهندس محمد سلامة  أكبر حفل لتكريم الأمهات المثاليات بمحافظة بورسعيد بمشاركة شخصيات عامة وكوادر الحزب.

وقالت إيمان فوزي منسق الاحتفالية ورئيس لجنة الأنشطة والرحلات بأمانة بورسعيد، إنه جرى تكريم7 من الأمهات بمناسبة عيد الأم المثالية السنوي، بعد الإعلان عن مسابقه لاختيار الام المثالية تقدم من خلالها 95 ام وتم بحث قصصهم  من خلال لجنه  متخصصه برئاسة الأستاذة ايمان فوزى لاختيار السيدات  المكافحات  والتي تنطبق عليهم شروط المسابقة  لتكريمهم ورد الجميل لهم بعد سنوات عديدة من الجهد والتعب.
 

تقديرا لعطائهم حماة الوطن فى بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات

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واضافت منسق احتفالية حماة وطن بورسعيد  أنه تم تكريمهم بدروع وجوائز مالية بعد الاحتفال بهم من خلال تقديم فقرات لفريق عجميات  وشعر تعبيرًا عن حب الأم ودورها الكبير في المجتمع، وسط أجواء من الفرح والبهجة التي امتلأت وجوه الحضور سواء السيدات المُكرمات أو أبناؤهن الذين حرصوا على الحضور وتسلم الجائزة إلى جانب والدتهم ثم تم السحب علي جائزة عمرة فازت بها السيدة هدي السيد عازي

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تخلل الحفل قصص كفاح تلك الأمهات وهن السيدات : حنان محمد محمود دياب ، سلوي محمد احمد علي ، عزه يوسف مصطفي بيرم، السيدة منسي محمد الصواف، هويدا مسعد ابو الوفا، عبير احمد احمد العزب ،هدي السيد عازي

وفي نهايه الحفل قام أبناء الأمهات المثاليات بإهداء درع    للمهندس محمد سلامة امين عام الحزب بمحافظة بورسعيد للتعبير عن شكرهم وتقديرهم لما قدمه لامهاتهم
 

ومن جانبه قال  المهندس محمد سلامة امين عام الحزب بمحافظة بورسعيد  أن الاحتفالية جاءت لرد ولو جزء بسيط من جميل الأمهات المثاليات التي كافحت وصابرت من أجل تربية أبنائها وان كل الأمهات البورسعيديه يستحقون التكريم .

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