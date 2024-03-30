الأنبا مكاريوس يستقبل زيارة سفيرة أمريكا لإيبارشية المنيا | صور

استقبل نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا ورئيس دير القديسة الأم سارة للراهبات أمس الأول، السيدة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة وعددًا من القيادات بالسفارة، في مقر المطرانية، وذلك ضمن برنامج زيارة الوفد لمحافظة المنيا.

حيث أشار نيافة الأنبا مكاريوس إلى دور الكنيسة في المجتمع وسبل التعايش السلمي، من خلال نشر التوعية وإنماء روح الانتماء للوطن بين أفراد الشعب.

هذا وزار الوفد كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس ومزار المتنيح نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الإيبارشية السابق بمقر المطرانية.

شارك في استقبال الضيوف عدد من الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.