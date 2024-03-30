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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

فرنسا: نحشد جهودنا إلى جانب مصر لصالح المدنيين في غزة

سامح شكري ووزير الخارجية
سامح شكري ووزير الخارجية الفرنسي

ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه التقى مع نظيره المصري سامح شكري، لإحياء التنسيق الكبير للجهود الإنسانية في غزة

وأضافت الخارجية الفرنسية عبر حسابها على منصة “إكس”، أن باريس تحشد جهودها جنبًا إلى جنب شريكيها المصري والأردني لصالح السكان المدنيين في غزة.

مباحثات ثلاثية حول غزة

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شكري والصفدي وسيجورنيه يبحثون سبل تحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة| صور

وعقد وزير الخارجية سامح شكري ونظيريه الأردني أيمن الصفدي والفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم السبت، في قصر التحرير بالقاهرة، مباحثات ثلاثية حول الأوضاع في غزة، ومسارات التحرك المشتركة؛ لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، والحد من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.

وثمن السفير أحمد أبو زيد، علاقات الصداقة الاستراتيجية بين مصر والأردن وفرنسا وتطلع القاهرة للارتقاء بها لآفاق أرحب، موضحًا أن الوزراء الثلاثة أكدوا حتمية تحقيق وقف إطلاق النار ووضع حد للكارثة الانسانية في غزة.

فرنسا غزة سامح شكري الخارجية الفرنسية باريس

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فرنسا: نحشد جهودنا إلى جانب مصر لصالح المدنيين في غزة


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