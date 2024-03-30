فرنسا: نحشد جهودنا إلى جانب مصر لصالح المدنيين في غزة

ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه التقى مع نظيره المصري سامح شكري، لإحياء التنسيق الكبير للجهود الإنسانية في غزة.

وأضافت الخارجية الفرنسية عبر حسابها على منصة “إكس”، أن باريس تحشد جهودها جنبًا إلى جنب شريكيها المصري والأردني لصالح السكان المدنيين في غزة.

مباحثات ثلاثية حول غزة

وعقد وزير الخارجية سامح شكري ونظيريه الأردني أيمن الصفدي والفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم السبت، في قصر التحرير بالقاهرة، مباحثات ثلاثية حول الأوضاع في غزة، ومسارات التحرك المشتركة؛ لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، والحد من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.

وثمن السفير أحمد أبو زيد، علاقات الصداقة الاستراتيجية بين مصر والأردن وفرنسا وتطلع القاهرة للارتقاء بها لآفاق أرحب، موضحًا أن الوزراء الثلاثة أكدوا حتمية تحقيق وقف إطلاق النار ووضع حد للكارثة الانسانية في غزة.