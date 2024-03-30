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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا.. إحباط هجوما إرهابيا أوكرانيا على بيلجورود

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إحباط محاولة هجوم أوكراني باستخدام طائرتين مسيرتين وتدميرهما فوق مقاطعة بيلجورود.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الوزارة الروسية، في وقت سابق من اليوم السبت، عن إحباط هجوم إرهابي أوكراني على منطقة بيلجورود، إذ أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في سماء بيلجورود.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في روسيا في الساعة 08:00 بتوقيت موسكو، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي مساء أمس الجمعة إحباط هجوم إرهابي في منطقة ستافروبول بمشاركة مهاجرين من آسيا الوسطى.

بيلجورود هجوم اوكراني مسيرتين وزارة الدفاع الروسية أنظمة الدفاع الجوي

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