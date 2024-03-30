كاجوال لافت.. حلا شيحة تبهر متابعيها | شاهد

شاركت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت حلا شيحة في الصورة بإطلالة كاجوال، خطفت أنظار متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.

مسلسل إمبراطورية ميم

يُعرض حاليا للنجمة حلا شيحة مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة مجموعة من الفنانين، منهم: خالد النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، والعمل من تأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج محمد سلامة.

آخر أعمال حلا شيحة

وكانت آخر أعمال الفنانة حلا شيحة، هو فيلم «مش أنا»، بطولة تامر حسني، وعرض العمل عام 2021، وشارك فيه كلا من: ماجد الكدواني، إياد نصار، سوسن بدر، شيرين، محمد عبد الرحمن، صبري عبد المنعم، أحمد صادق، عصام السقا، وغيرهم.

وتدور أحداث فيلم "مش أنا" حول حسن الذي يُصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.